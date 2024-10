Decreto Omnibus: il “nuovo” art. 174-sexies, l. 633/1941

In data 8 ottobre del 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge, 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. “Decreto Omnibus”), con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge, 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnala l’introduzione, in seno alla legge n. 633 del 1941 che, come è noto, regolamenta la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, di un ulteriore dettato normativo, vale a dire l’art. 174-sexies, stante quanto preveduto dall’art. 6-ter del decreto legge n. 113 del 2024, così come è stato previsto dalla legge n. 143 del 2024.

Orbene, fermo restando che tale innesto legislativo è stato così concepito per garantire "un più efficace contrasto della pirateria online"[1] attraverso, come vedremo meglio da qui a breve, la previsione di "specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione"[2], la cui omissione è sanzionata penalmente, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una sommaria disamina delle novità contenute in questo precetto normativo.

1. Il comma primo del “nuovo” art. 174-sexies dopo il Decreto Omnibus

Al comma primo di questo “nuovo” art. 174-sexies è ivi preveduto quanto segue: “I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili”.

Dunque, tale comma impone ai "• prestatori di servizi di accesso alla rete, • soggetti gestori di motori di ricerca • fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di VPN (virtual private network[3]) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, • operatori di content delivery network[4], • fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS[5] distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, • hosting provider[6] che agiscono come reverse proxy server[7]per siti web quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore[8], dell'articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)[9] o dell'articolo 640-ter c.p. (Frode informatica)[10], l'obbligo di segnalare immediatamente, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili"[11].

2. Il comma secondo

Al comma secondo, sempre di tale articolo 174-sexies, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a cui abbiamo fatto cenno nella parte introduttiva di codesto scritto, è previsto al primo periodo che i “soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge”.

Spetta quindi a costoro “designare e notificare all’AGCOM un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l’Autorità stessa” [12].

Ciò posto, per quei soggetti, sempre tra quelli menzionati nel comma primo, che non sono stabiliti nell’Unione europea, ma che offrono servizi in Italia, il secondo periodo di questo articolo li impone una particolare incombenza, ossia, come recita tale precetto normativo, “devono designare per iscritto, notificando all’Autorità il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge”; in altri termini, “quelli che non sono stabiliti nell’Ue ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l’Autorità medesima”[13].



3. Il comma terzo

Al comma terzo sono previste le conseguenze a cui vanno incontro coloro che non ottemperano a quanto richiesto nei precedenti due commi.

L’art. 174-sexies, co. 3, legge, 22 aprile 1941, n. 633, difatti, dispone a tal proposito quanto segue: “Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Di conseguenza, fuori “dai casi di concorso nel reato, l’omissione della segnalazione e della comunicazione è sanzionata con la reclusione fino ad un anno” [14].

Dunque, laddove uno dei soggetti menzionati in precedenza non abbia partecipato, anche semplicemente rafforzando il proposito criminoso altrui, a condotte, consumate o tentate che siano, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d’autore, dell’articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) o dell’articolo 640-ter c.p. (Frode informatica), questi rispondono penalmente laddove abbiano omesso di procedere alla segnalazione di cui al comma primo e alla comunicazione di cui al comma secondo.

Orbene, l’uso della congiunzione “e” sembra fare inferire che l’omissione debba riguardare sia la mancata segnalazione, che la mancata comunicazione.

Ad avviso di chi scrive, potrebbe essere però sufficiente la sola mancata segnalazione posto che, come visto prima, se la ratio di tale disposizione legislativa è quella di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, è proprio per effetto di tale omissione che si viene a “favorire” questa pratica criminale.

Ma lo stesso dovrebbe valere nel caso inverso, ossia nell’ipotesi di mancata comunicazione, essendo ciò necessario per individuare chi può reputarsi responsabile nell’eventualità in cui si verifichi in un momento successivo un caso di mancata segnalazione.

In effetti, una mancata comunicazione di questo genere può favorire, seppur in una prospettiva futura ed ipotetica, l’inottemperanza dell’obbligo di segnalazione, non essendo individuato e individuabile colui che si è reso inadempiente a siffatto obbligo.

Precisato ciò, fermo restando che l’illecito penale in questione è un reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti summenzionati, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, a parere di colui che scrive, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di omettere questa segnalazione e tale comunicazione mentre, nel silenzio della norma, stante quanto previsto dall’art. 42, co. 2, cod. pen.[15], non basta un comportamento omissivo di natura colposa, e quindi causato da negligenza da parte del soggetto tenuto ad adempiere codesti obblighi.

Ciò posto, sul piano sostanziale, la pena edittale prevista (reclusione fino ad un anno) consente di potersi vedere riconosciuta la particolare tenuità del fatto nella misura in cui ricorrano i presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen.[16] mentre, sul piano procedurale, si potranno accedere a tutti i riti speciali, ivi compresa la messa alla prova.

Infine, come già visto in precedenza, è prevista l’applicazione dell’art. 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 il quale, intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, come è noto, statuisce quanto sussegue: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.