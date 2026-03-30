Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, c.d. Decreto fiscale 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 (testo scaricabile in PDF dal box qui sotto), interviene su alcuni punti molto sensibili della normativa recente e lo fa con un obiettivo preciso: evitare inceppamenti applicativi, correggere effetti distorsivi e mettere in sicurezza regole che, così come erano state formulate, rischiavano di creare problemi a imprese, professionisti e amministrazioni. Per chi lavora nel settore legale, il dato più interessante è proprio questo: non siamo davanti a norme solo “tecniche”, ma a disposizioni che hanno un impatto immediato sull’attività di consulenza, sulla redazione dei pareri, sulla pianificazione fiscale e, in diversi casi, anche sulla strategia contenziosa. Alcuni interventi toccano operazioni societarie, altri incidono sui rapporti con il Fisco e con l’agente della riscossione, altri ancora riguardano aspetti meno vistosi ma molto concreti, come la gestione delle spese processuali per le parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali” , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon , si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

1. PEX e dividendi: il decreto rimette ordine nella fiscalità delle partecipazioni



Tra le norme più rilevanti per un professionista legale c’è sicuramente l’articolo 11, che interviene sul regime dei dividendi e della participation exemption. È una disposizione che interessa da vicino chi assiste società, gruppi, holding e operazioni straordinarie, perché riporta il sistema verso un impianto più lineare e più prevedibile.

In sostanza, il decreto ripristina il regime ordinario di esclusione del 95% degli utili percepiti dalle società e rimuove alcuni requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge di bilancio 2026, che avevano complicato la disciplina. Viene inoltre confermata la ritenuta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE in presenza delle condizioni richieste.

Sul piano pratico, questa è una novità da monitorare subito. Gli studi che stanno seguendo riorganizzazioni societarie, distribuzioni di utili, acquisizioni o ristrutturazioni di gruppo dovranno verificare se gli schemi impostati nei primi mesi del 2026 vadano rivisti alla luce del nuovo assetto. È uno di quei casi in cui la lettura della norma non basta: serve capire come si coordinano decorrenza, operazioni in corso e aspettative maturate sotto la disciplina precedente.

Verificare distribuzioni di utili deliberate o pianificate nel 2026

Riesaminare operazioni infragruppo (holding, cash pooling, riorganizzazioni)

(holding, cash pooling, riorganizzazioni) Controllare pareri già resi ai clienti alla luce delle modifiche

alla luce delle modifiche Aggiornare modelli di pianificazione fiscale e tax ruling interni

e tax ruling interni Valutare possibili profili di contenzioso o interpello sulla disciplina transitoria

In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.