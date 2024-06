2. Danno patrimoniale per spese sanitarie future: la questione giunta in Cassazione



Il ricorso era proposto dall’assicuratore Alfa, la quale, per quel che qui interessa impugnava la sentenza ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 per violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 cc.

L’assicuratore afferma che in relazione al tipo di danno patrimoniale costituito dalle spese mediche per assistenza alla vittima dell’illecito, occorre distinguere (e distintamente liquidare) “un danno patrimoniale passato e una componente per il futuro”. Quanto alla prima voce di danno, poi, si porrebbe la seguente, secca, alternativa: “o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, giacché si tratta di “danno emergente”.

Secondo la ricorrente, invece, La corte di appello avrebbe liquidato anche le spese di assistenza medica già sostenute, con il sistema di calcolo basato su di un “esborso prevedibile per l’assistenza domiciliare”, fondato sulla “retribuzione giornaliera degli assistenti domestici”.

Secondo il ragionamento dell’assicuratore, però, tale somma includerebbe in modo indebito, anche le spese di assistenza che, quantomeno fino al maggio del 2013 (momento di scadenza del termine per il deposito della “memoria ex art. 183, n. 2, cod. proc. civ.”), parte attrice avrebbe dovuto documentare come effettivamente sostenute, potendo operare “la previsione di spesa” suddetta solo per quelle future. Motivo per cui si chiede di eliminare dall’importo di cui alla condanna i corrispondenti ratei di rimborso spese.

La Suprema Corte accoglie il motivo, cassando la sentenza e rinviandola alla Corte d’appello per il riconteggio.

Nella motivazione la Corte di legittimità richiama il precedente (Cass 16844.23) a mente del quale “il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce “de die in diem”” e poiché, di regola, “il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto”, esso “sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi”, essendo, dunque, “evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio“.

In particolare, e secondo il precitato arresto, qualora “si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, e ciò perché – a differenza di quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata – il “danno per spese di assistenza”, quando “si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla”.

Sul punto si segnala anche il più risalente precedente Cass. 7774/16.