Danno esistenziale già compreso nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale

Con l’ordinanza numero 13786 del 17.05.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Moscarini, chiarisce che il danno esistenziale subito dallo stretto congiunto in seguito alla perdita del parente è ricompreso nel danno da lesione del rapporto parentale tabellato anche nelle seu componenti peculiari.



1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizia agiva in giudizio in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Tizietta, in danno dell’assicuratore che gestiva il Fondo di garanzia vittime della strada per il risarcimento dei danni subiti iure proprio in seguito al decesso di Caio, rispettivamente marito e padre delle due. Caio, dipendente di una ditta di trasporti pubblici, veniva investito sulla banchina della strada statale mentre in compagnia di un collega si stava recando verso il pullman su cui prestava servizio, da una autovettura rimasta ignota. L’assicuratore delegato alla gestione del fondo si costituì in giudizio eccependo il concorso di colpa di Caio in quanto questi circolava a piedi su strada priva di marciapiede, percorrendo la stessa in senso conforme a quello dei veicoli, così violando l’art. 190 del codice della strada. Il giudizio, dopo la riunione a quello promosso dai genitori e dai fratelli di Caio, vedeva l’accoglimento della domanda con una concorsualità residua di Caio del 30%, appunto per la circolazione sulla strada in senso difforme da quanto disposto dall’art. 190 cds. La sentenza veniva impugnata da Tizia sia in ordine alla concorsualità che in relazione al quantum del danno parentale, ma la corte d’appello investita della questione confermava la pronuncia di primo grado.

