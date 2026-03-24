L’articolo analizza il complesso tema del danno erariale, con particolare attenzione alle fondazioni lirico-sinfoniche. Vengono esaminati i profili di responsabilità, le tipologie di danno, le sfide attuali e le prospettive future, alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali. L’obiettivo è fornire un quadro completo e aggiornato della materia, evidenziando le criticità e proponendo soluzioni per una gestione efficiente e responsabile delle risorse pubbliche, supportato da dati statistici, analisi comparative e studi di caso. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Cos’è il danno erariale



Il danno erariale è un illecito amministrativo e rientra nella responsabilità amministrativa e contabile per danno causato all’erario, ossia alle finanze pubbliche. Non si tratta né di un illecito penale né civile, anche se in alcuni casi può coesistere con fattispecie di reato (ad esempio, abuso d’ufficio o peculato) o con responsabilità civile per risarcimento del danno[1].

La giurisdizione competente per il danno erariale è la Corte dei Conti, che giudica in materia di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti di funzionari e soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Il procedimento viene avviato su impulso della Procura della Corte dei Conti e può portare alla condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’amministrazione pubblica lesa.

Come noto, la Corte dei Conti è l’organo giurisdizionale preposto al controllo e alla responsabilità amministrativa in materia di spesa pubblica. Essa si articola in:

Sezioni giurisdizionali regionali, che giudicano in primo grado i casi di responsabilità amministrativa e contabile.

Sezioni giurisdizionali centrali, competenti per i giudizi d’appello.

Sezioni di controllo, che verificano la legittimità e la correttezza della gestione finanziaria degli enti pubblici.

Procura della Corte dei Conti, che svolge funzioni requirenti e promuove l’azione di responsabilità per danno erariale.

Le decisioni della Corte dei Conti possono essere impugnate davanti alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale o, in alcuni casi, davanti alla Cassazione per motivi di giurisdizione.

Il danno erariale è un pregiudizio economico subito da un ente pubblico a causa di comportamenti illeciti di soggetti che hanno un rapporto di servizio con esso. Le sanzioni per chi commette danno erariale sono di varia natura e possono includere:

Sanzioni pecuniarie:

Consistono nella restituzione delle somme illecitamente sottratte o nel risarcimento del danno arrecato all’ente pubblico.

L’importo della sanzione è proporzionale alla gravità del danno e alla condotta del responsabile.

Sanzioni disciplinari:

Possono comportare la sospensione, la destituzione o altre misure disciplinari nei confronti del dipendente pubblico responsabile del danno.

Sanzioni penali:

In alcuni casi, il danno erariale può configurare un reato (ad esempio, peculato, corruzione) e comportare sanzioni penali, come la reclusione.

Decadenza dai pubblici uffici e interdizione dalle cariche elettive:

nei casi più gravi si può procedere con la decadenza dai pubblici uffici e l’interdizione dalle cariche elettive.

Elementi chiave:

La responsabilità per danno erariale è personale, il che significa che ciascun responsabile risponde per la propria condotta.

La prescrizione è di 5 anni.

La valutazione del danno erariale tiene conto sia del danno patrimoniale (la perdita economica subita dall’ente) sia del danno non patrimoniale (il danno all’immagine o al prestigio dell’ente).

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908, si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare sanzioni tributarie al contribuente, pur in assenza di danno erariale, stabilendo che in assenza di danno erariale non si applicano sanzioni tributarie.

Il danno erariale, inteso come lesione agli interessi patrimoniali della Pubblica Amministrazione, rappresenta un tema centrale del diritto amministrativo. L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione dei processi amministrativi hanno introdotto nuove forme di danno, che richiedono un’analisi approfondita e una revisione dei tradizionali strumenti di tutela.



Le fondazioni lirico-sinfoniche, enti di diritto privato ma destinatari di ingenti finanziamenti pubblici, rappresentano un’area di indagine cruciale, data la complessità gestionale e la necessità di bilanciare autonomia artistica e vincoli di bilancio[2].



Il concetto di danno erariale ha subito una significativa evoluzione nel corso degli anni, con l’introduzione di nuove forme di responsabilità e l’ampliamento delle categorie di soggetti responsabili. La legge n. 20/1994, modificata dal D.L. 543/1996 convertito, con modificazioni, nella L. 639/1996 (Azione di responsabilità:

all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”),

ha introdotto il principio della responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave, al fine di evitare un eccessivo timore reverenziale da parte dei funzionari pubblici. La giurisprudenza della Corte dei conti ha contribuito a definire i contorni del danno erariale, con particolare attenzione alle nuove forme di danno derivanti dall’uso delle tecnologie digitali, come il danno da illecito trattamento di dati personali e il danno da attacchi informatici[3]. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.