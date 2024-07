D.l. 89/2024: novità per procedimento penale in Cassazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno scorso il decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89, intitolato “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.

Orbene, come già si evince da questo titolo, siffatto atto avente forza di legge è intervenuto anche in materia di procedura penale.

Scopo del presente scritto è dunque quello di appurare in cosa è consistito siffatto intervento normativo in subiecta materia.

1. Le modifiche del D.l. 89/2024 all’art. 610 c.p.p. (atti preliminari nel giudizio in Cassazione)

La prima disposizione legislativa, che è stata modificata da questo decreto legge, riguarda l’art. 610 c.p.p. che, come è noto, regola gli atti preliminari nel giudizio in Cassazione.

Difatti, l’art. 11, co. 1, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 è intervenuto su questo precetto normativo nei seguenti termini: “All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611»; b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.»”.

Dunque, la prima modifica afferente questa disposizione legislativa riguarda il quinto comma.

In effetti, se prima era disposto che almeno “trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio”, adesso questo comma stabilisce quanto segue (le parti innovate sono contrassegnate in corsivo): “Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611” c.p.p..

Quindi, per effetto di questo novum legislativo, il ricorso alla forma camerale nel giudizio in Cassazione, senza la presenza delle parti, diviene la regola, e non più una mera alternativa, salvo quanto stabilito dall’art. 611 c.p.p., con particolar riguardo a quanto previsto in questo articolo ai commi 1-bis[1] e 1-quater[2].

Ciò posto, l'altra novità, che concerne questa statuizione legislativa, come appena visto, riguarda sempre questo comma quinto, essendo contemplata una ulteriore previsione di legge che introduce, rispetto ai trenta giorni stabiliti di norma come il periodo entro il quale la cancelleria deve avvisare il procuratore generale e i difensori della data dell'udienza, un lasso temporale più breve per questi adempimenti, fissato in 20 giorni, e che concerne i procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 c.p.p. e, quindi, quelli da doversi celebrare in camera di consiglio.

2. Le modificazioni del D.l. 89/2024 per l’art. 611 c.p.p. (procedimento in Cassazione)

Per quanto invece riguarda l’art. 611 c.p.p. che, come è risaputo, disciplina il procedimento in Cassazione, l’art. 11, co. 2, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89 ha modificato questa disposizione legislativa nel seguente modo: “All’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»; b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»; c) il comma 1-quinquies è abrogato”.

Orbene, procedendo per gradi, la prima modifica riguarda il comma primo, essendo ivi introdotto un ulteriore periodo con cui sono previsti termini più brevi per presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica.

Se, difatti, per i motivi nuovi, le memorie, il primo periodo prevedeva e prevede tutt’ora un termine di quindici giorni mentre, per le memorie di replica, una cadenza temporale pari a cinque giorni, adesso, alla luce di codesto intervento legislativo, per i procedimenti in camera di consiglio, i termini, per siffatte presentazioni, sono stati ridotti, per i motivi nuovi e le memorie, a dieci giorni mentre, per le memorie di replica, a tre giorni.

Chiarito ciò, per quanto invece concerne il comma 1-ter, prima che entrasse in vigore questo decreto legge, tale comma disponeva quanto sussegue: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127” c.p.p..

Adesso, invece, tale comma, come appena visto, così dispone: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127”.

Rimane dunque fermo che le richieste, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione dei richiedenti per la decisione, secondo le modalità previste da questo comma 1-bis, sono irrevocabili e, di conseguenza, non si può rinunciare ad esse una volta formulate.

Quello che invece cambia è che viene espressamente chiarito dove tali richieste devono essere presentate, vale a dire la cancelleria, oltre ad essere specificato chi può presentarle, cioè il procuratore generale o il difensore abilitato a norma dell’articolo 613 c.p.p.[3].

Altro mutamento, inoltre, riguarda il termine entro cui procedere alla suddetta presentazione, che varia dagli originari dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli attuali venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p..

Orbene, si tratta di un termine perentorio, essendo espressamente stabilito come tale, in cui, trattandosi di giorni espressamente indicati come i soli giorni “liberi”, ciò fa sì che si debba considerare specialmente quanto previsto dall’art. 172 c.p.p.[4].

Precisato ciò, ultima novità, che riguarda siffatta disposizione legislativa, concerne il comma 1-quinquies, che è stato abrogato.

Di conseguenza, non è più in vigore, a partire dal 30 giugno del 2024 nei termini stabiliti dalla norma transitoria che esamineremo da qui a breve, questo comma, che così statuiva: “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica”.

3. Il diritto transitorio

L’art. 11, co. 3, decreto legge, 29 giugno 2024, n. 89, infine, dispone quanto segue: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024”.

Tal che ne discende che le modifiche sin qui enunciate troveranno applicazione solo per i ricorsi per Cassazione proposti dopo il 30 giugno del 2024, e non prima.

