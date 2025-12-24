Custodia cautelare per 416-bis e presunzione di esigenze cautelari

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., come può essere superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

1. La censura difensiva sulla concretezza e attualità della pericolosità sociale

Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava un ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 2 della provvisoria incolpazione), per essere state ravvisate le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen., ricorrendo la duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla concretezza e all’attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, secondo il ricorrente, nel giudizio di merito, non erano stati considerati elementi favorevoli, quali la breve durata della condotta (circa un anno), il ruolo ancillare nei confronti del cognato, l'assenza di pendenze e precedenti, l'attività lavorativa svolta anche fuori dalla regione in cui il ristretto viveva, vale a dire tutti elementi che, per la difesa, militavano per l'assenza del requisito dell'attualità di pericolosità sociale.

2. Il principio affermato dalla Cassazione: presunzione cautelare e limiti del “tempo silente”

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, e che il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021).



3. Ribadita la natura rigorosa della presunzione e i presupposti per il suo superamento

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come può essere superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[1] in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.[2].

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività del sodalizio, mentre il semplice decorso del tempo dai fatti (cd. “tempo silente”) non è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di esigenze cautelari, potendo assumere rilievo solo in via residuale insieme ad altri elementi concreti e obiettivi, come la collaborazione con la giustizia o il trasferimento territoriale.

È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere il venir meno di questa presunzione di pericolosità ove non ricorra una di siffatte condizioni.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

