VOLUME

Un fascicolo operativo, agile e completo, dedicato a una delle materie più delicate del processo penale: le impugnazioni delle misure cautelari personali, reali e del sequestro probatorio.Grazie a un linguaggio chiaro e a un’impostazione pratica, il volume guida il professionista nell’individuazione dello strumento impugnatorio corretto, con particolare attenzione alla brevità dei termini, ai requisiti procedurali e ai più rilevanti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.Schemi e tavole sinottiche facilitano la consultazione e offrono una visione d’insieme immediata.- Analisi puntuale delle impugnazioni delle misure cautelari personali.- Approfondimento operativo su sequestro conservativo e sequestro preventivo, con focus su termini, competenza ed effetti dei provvedimenti.- Esame dettagliato di riesame, appello e ricorso in Cassazione.- Trattazione completa delle impugnazioni del sequestro probatorio, inclusa la disciplina sulla restituzione dei beni.- Tavole sinottiche e schemi riepilogativi che semplificano lo studio e agevolano la pratica professionale.- Aggiornamento alla Legge 2 dicembre 2025, n. 181 (femminicidio).- Approccio pratico, frutto dell’esperienza combinata di un magistrato e di un’avvocata esperta in violenza di genere. Acquista ora il volume e ottieni una guida rapida, strutturata e immediatamente applicabile per affrontare con sicurezza ogni questione relativa alle misure cautelari nel processo penale.

Paolo Emilio De Simone, Giovanna De Feo | Maggioli Editore 2025