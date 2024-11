Il cortile condominiale è comune anche ai proprietari dei negozi esterni?

Il cortile interno di un caseggiato è comune pro indiviso a tutti i titolari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale, compresi i proprietari dei negozi che non affacciano su di esso? La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

riferimenti normativi: artt. 1117 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 27481 del 23-10-2024 cortile-comune-accesso-negozio-sentenza.pdf 140 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: il cortile condominiale è comune anche ai negozi?

Un condominio nasceva con atto di donazione del 1992, con il quale il titolare di un edificio assegnava i due negozi con accesso solo dalla strada pubblica ad un figlio e quattro unità residenziali agli altri quattro figli, ai quali aveva attribuito altresì in proprietà, per la quota di un quarto ciascuno, l’area coperta dalla tettoia collocata sul cortile comune e adibita a posti auto. I titolari degli appartamenti erano convinti che tutta la corte, nell’intera estensione, fosse riservata alla loro proprietà, escludendo che detta area appartenesse anche ai negozi. Il Tribunale – investito della questione – valorizzava il dato letterale dell’atto di donazione, dal quale si evinceva che nel lotto relativo al negozio attribuito ad un figlio non vi era menzione della comproprietà del cortile, mentre in ciascuna delle altre attribuzioni delle unità residenziali ai fratelli vi era, oltre a una unità abitativa, un quarto della tettoia adibita a posti auto sita nel cortile comune. Del resto il giudice di primo grado aveva altresì accertato che, all’epoca della donazione, i negozi non avevano apertura diretta sul cortile e che non era mai stato contestato che, per tutto il periodo in cui il locale era stato adibito a esercizio commerciale, il cortile non era mai stato utilizzato dai titolari del negozio. Di conseguenza il Tribunale riteneva che l’area cortilizia fosse di esclusiva proprietà dei titolari degli appartamenti. La Corte di Appello, però, ribaltava la decisione di primo grado, dichiarando che il cortile aveva la funzione precipua di dare luce e aria a tutti gli immobili che vi si affacciavano, indipendentemente da uno sbocco diretto, che non era esistente neppure per gli appartamenti collocati ai piani superiori. I soccombenti ricorrevano in cassazione facendo presente, tra l’altro, come l’intenzione del padre donante fosse quella di escludere dall’uso del cortile il negozio, in quanto in riferimento a quest’ultima unità donata non vi era alcun richiamo al cortile, mentre la tettoia esistente sul cortile è stata assegnata solo alle unità residenziali e il cortile era stato definito comune in funzione dell’assegnazione alle sole quattro unità abitative. In ogni caso si notava che un locale commerciale con accesso sulla pubblica via, senza sbocco né accesso al cortile interno dell’edificio, non necessita di aria e luce proveniente dal retrobottega. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

FORMATO CARTACEO Manuale di sopravvivenza in condominio La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese. Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024 20.80 € Scopri di più

2. La questione

La titolarità di un cortile interno di un caseggiato si può estendere anche ai negozi con affaccio esclusivo nella via pubblica?

3. La soluzione

La Cassazione ha dato torto ai ricorrenti. I giudici supremi hanno messo in rilievo come i giudici di secondo grado abbiano accertato, mediante apprezzamento di fatto ad essi spettante, estraneo al sindacato di legittimità, che l’obiettiva destinazione primaria del cortile in questione era quella di dare aria e luce a tutte le unità immobiliari e non solo alle unità adibite ad abitazione di proprietà degli attuali ricorrenti; di conseguenza i giudici supremi hanno messo in rilievo l’indiscutibile esistenza della relazione di accessorietà necessaria che, al momento della formazione del condominio, legava il cortile a tutte le proprietà individuali (compreso il negozio), con conseguente inserimento tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. Del resto, come ha evidenziato la Cassazione, i ricorrenti per contestare le valutazioni dei giudici di secondo grado si sono limitati a proporre la propria interpretazione del contenuto della donazione, ma non sono stati in grado di individuare il canone di interpretazione violato dalla sentenza impugnata; secondo i giudici supremi quest’ultima effettivamente, valorizzando il dato che nella donazione il cortile fosse definito espressamente come comune, ha correttamente eseguito l’interpretazione letterale del contratto; infatti, diversamente, l’atto avrebbe specificato che il cortile era comune soltanto ai donatari delle unità abitative.



Potrebbero interessarti anche: Delibera per regolamentazione sosta auto in cortile comune

Il singolo condomino non può realizzare modifiche al cortile comune

Il singolo condomino non può aprire un varco nella ringhiera del balcone per accedere al cortile comune e, conseguentemente, l’amministratore può agire per la tutela del bene comune (azione però che non è negatoria ex art 949 c.c.)