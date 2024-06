Correttivo al Codice della crisi d’impresa: ok preliminare dal CdM

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato in esame preliminare un nuovo decreto legislativo volto a introdurre disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Questo rappresenta il terzo intervento correttivo sul Codice e si inserisce nel quadro degli impegni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per approfondire sulle novità abbiamo organizzato il webinar “Correttivo al Codice della crisi: le novità previste dal decreto”

1. Obiettivi del nuovo correttivo



Il nuovo schema di decreto legislativo, composto da oltre cinquanta articoli, mira a:

Correggere difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi.

Emendare errori materiali.

Aggiornare i riferimenti normativi.

Fornire chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi emersi durante l’applicazione del Codice.

Secondo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, questo intervento è volto a supportare aziende e professionisti in difficoltà, permettendo una diagnosi precoce della crisi d'impresa, analogamente a quanto avviene con una malattia. "Facendo chiarezza su molti istituti, aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, rafforzando gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell'impresa e di ricerca delle possibili soluzioni," ha dichiarato Nordio.