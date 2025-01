Correttivo Codice dei Contratti pubblici: gestione informativa digitale

L’introduzione del correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il Decreto Legislativo n. 209/2024 costituisce un ulteriore passo verso la digitalizzazione in diversi campi legislativi, introducendo novità volte a rafforzare l’obbligatorietà di strumenti digitali come il Building Information Modeling (BIM), e prevedendo l’adozione di tecnologie avanzate come il Digital Twinning e l’Intelligenza Artificiale.

Di seguito, un’analisi dettagliata degli elementi cardine di questo cambiamento normativo. Al testo del Correttivo abbiamo dedicato l’articolo: Correttivo al Codice dei contratti pubblici: il testo in GU e il corso di formazione Il Decreto correttivo al Codice dei contratti (D.Lgs. 209/2024) – Le novità per stazioni appaltanti e operatori economici.

1. Modifiche normative e finalità del correttivo

Il correttivo si inserisce in un contesto già fortemente orientato verso l’efficienza e la trasparenza nella gestione degli appalti pubblici.

Tra gli interventi principali, spicca l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare processi di gestione digitale delle informazioni. Questo cambiamento mira a garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni, ridurre i margini di errore e rendere più efficace il controllo sull’esecuzione dei contratti.

Le modifiche si applicano non solo ai nuovi appalti, ma anche alle opere in fase di revisione o manutenzione, promuovendo così un’implementazione trasversale delle tecnologie digitali.

2. La gestione informativa digitale: il ruolo centrale del BIM

Il Building Information Modeling, già oggetto di normative specifiche nel recente passato, assume un ruolo cruciale con il correttivo. Il BIM è definito come un approccio integrato che consente di creare, condividere e aggiornare informazioni relative a un’opera in un ambiente digitale comune.

Con il correttivo, il BIM diventa obbligatorio per tutte le opere pubbliche di importo significativo. La norma punta a migliorare la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle infrastrutture, riducendo il rischio di errori progettuali e aumentando la sostenibilità economica e ambientale delle opere.



3. Digital Twinning e Intelligenza Artificiale: nuovi orizzonti tecnologici

Una delle novità più rilevanti introdotte dal correttivo è l’integrazione di tecnologie innovative come il Digital Twinning. Questo strumento permette di creare un gemello digitale dell’opera fisica, che consente di monitorare in tempo reale lo stato dell’infrastruttura e di simulare scenari futuri per migliorare la gestione delle risorse.

L’Intelligenza Artificiale, invece, viene promossa per l’analisi predittiva e la manutenzione preventiva. Attraverso l’elaborazione di dati raccolti da sensori e dispositivi IoT (Internet of Things), l’AI può prevedere potenziali guasti o deterioramenti, riducendo i costi di intervento e migliorando la sicurezza.

4. Standardizzazione e interoperabilità: una necessità operativa

Il correttivo affronta uno dei principali ostacoli alla digitalizzazione dei processi pubblici: la mancanza di standardizzazione e interoperabilità tra i diversi sistemi utilizzati. La normativa introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare piattaforme compatibili e di garantire la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita dell’opera, dal progetto iniziale alla dismissione.

Questo approccio mira a facilitare la condivisione dei dati e a evitare inefficienze dovute alla frammentazione tecnologica.

5. Sostenibilità e innovazione nella gestione delle opere pubbliche

Il correttivo pone un’enfasi particolare sulla sostenibilità, che diventa un elemento imprescindibile nei processi di progettazione e realizzazione. L’uso di strumenti digitali come il BIM e il Digital Twinning non solo migliora l’efficienza dei progetti, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche.

Le tecnologie digitali permettono di simulare il consumo di risorse, valutare l’impronta ecologica e ottimizzare i materiali impiegati, promuovendo un approccio più responsabile e innovativo.

6. Conclusioni: una rivoluzione digitale per il futuro degli appalti pubblici

Il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici segna un cambiamento importante nell’approccio alla progettazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche in Italia, collocandosi nel più ampio contesto delle politiche europee per la transizione digitale e sostenibile. L’obiettivo di queste norme non è semplicemente introdurre strumenti tecnologici, ma creare un vero e proprio ecosistema digitale che integri tutti gli attori coinvolti nei processi di appalto, costruzione e gestione.

L’obbligatorietà del BIM per le opere pubbliche di importo significativo e l’apertura all’utilizzo di strumenti avanzati come il Digital Twinning e l’Intelligenza Artificiale non rappresentano solo un miglioramento tecnico, ma una nuova modalità di concepire il ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso una gestione integrata delle informazioni, queste tecnologie permettono di ridurre inefficienze, migliorare la sostenibilità ambientale e aumentare la trasparenza delle procedure, contribuendo così a restituire fiducia nel sistema degli appalti pubblici.

Tuttavia, per realizzare pienamente questi obiettivi, è fondamentale superare alcune sfide operative. La mancanza di interoperabilità tra le piattaforme, la frammentazione delle competenze tecniche e la resistenza al cambiamento rappresentano ostacoli che richiedono un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle stazioni appaltanti e dei professionisti. In questo contesto, il ruolo della formazione continua è cruciale: i tecnici, i progettisti e i manager coinvolti dovranno acquisire nuove competenze per gestire ambienti digitali complessi e utilizzare al meglio i dati generati dai sistemi informativi.

Un altro aspetto chiave è il monitoraggio dell’efficacia delle norme. L’adozione delle tecnologie digitali non deve essere vista solo come un adempimento formale, ma come un processo che genera valore misurabile. In questa direzione, sarà determinante definire indicatori chiari per valutare i benefici in termini di riduzione dei costi, tempi di realizzazione e impatto ambientale.

Infine, l’attenzione alla sostenibilità si traduce in una vera e propria responsabilità etica e sociale. La possibilità di simulare l’impatto ambientale delle opere, ottimizzare l’uso delle risorse e adottare materiali innovativi rende le infrastrutture pubbliche strumenti al servizio non solo delle comunità di oggi, ma anche delle generazioni future.