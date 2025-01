Correttivo al Codice dei contratti pubblici: il testo in GU

Sulla G.U. del 31 dicembre 2024 è pubblicato il d.lgs. n. 209 che reca “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, e con entrata in vigore in pari data. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre scorso, tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari. Al testo del correttivo abbiamo dedicato l’articolo Correttivo Codice Appalti 2024: equo compenso, digitalizzazione e tutele lavorative (testo in PDF).

1. La norma di delega



La legge n. 78/2022 aveva delegato il Governo in materia di contratti pubblici, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. L'art. 1, comma 4, ha previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ognuno dei decreti delegati (quindi entro il 1° aprile 2025, visto che il "nuovo" Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato nella G.U. del 31 marzo ed è entrato in vigore il giorno seguente, seppur solo formalmente), il Governo "può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi" seguiti per l'emanazione dei decreti delegati.