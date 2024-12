Convivenza more uxorio – Scheda di Diritto

La convivenza more uxorio è una forma di unione di fatto tra due persone non legate da vincoli matrimoniali o da un’unione civile, ma che instaurano una relazione affettiva stabile e duratura. Si tratta di un fenomeno riconosciuto e tutelato dal legislatore italiano con la Legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, che ha disciplinato per la prima volta le convivenze di fatto, garantendo loro alcuni diritti e doveri specifici.

1. Requisiti per la convivenza more uxorio



Secondo l’articolo 1, commi 36-65, della Legge n. 76/2016, per essere riconosciuti come conviventi di fatto, occorre: Coabitazione stabile: la coppia deve condividere la stessa residenza.

la coppia deve condividere la stessa residenza. Assenza di vincoli matrimoniali o civili: i conviventi non devono essere legati da un matrimonio o da un’unione civile con altri soggetti.

i conviventi non devono essere legati da un matrimonio o da un’unione civile con altri soggetti. Dichiarazione anagrafica: la convivenza deve essere formalmente registrata presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza.

2. Diritti e doveri dei conviventi more uxorio

La normativa italiana attribuisce ai conviventi more uxorio specifici diritti e doveri, che, pur non equiparandosi totalmente a quelli delle coppie sposate o unite civilmente, rappresentano un importante passo avanti per il riconoscimento delle unioni di fatto. Assistenza reciproca: i conviventi hanno diritto all’assistenza morale e materiale, pur non essendo obbligati al mantenimento economico come previsto per i coniugi.

i conviventi hanno diritto all’assistenza morale e materiale, pur non essendo obbligati al mantenimento economico come previsto per i coniugi. Diritto di visita e assistenza sanitaria: in caso di ricovero ospedaliero o detenzione di uno dei conviventi, l’altro ha diritto a essere informato sulle condizioni di salute e a prestare assistenza come “prossimo congiunto”.

in caso di ricovero ospedaliero o detenzione di uno dei conviventi, l’altro ha diritto a essere informato sulle condizioni di salute e a prestare assistenza come “prossimo congiunto”. Subentro nei contratti di locazione: il convivente superstite può subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro convivente in caso di morte o abbandono della casa comune.

il convivente superstite può subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro convivente in caso di morte o abbandono della casa comune. Diritti patrimoniali: i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza , disciplinato dalla Legge n. 76/2016. Questo contratto può stabilire regole relative al mantenimento, alla proprietà dei beni e alla divisione delle spese.

i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un , disciplinato dalla Legge n. 76/2016. Questo contratto può stabilire regole relative al mantenimento, alla proprietà dei beni e alla divisione delle spese. Tutela in caso di morte: il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa comune per un periodo compreso tra 6 mesi e 5 anni, a seconda della durata della convivenza.

3. Contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è uno strumento giuridico con cui i conviventi regolano i loro rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta e autenticato da un notaio o da un avvocato, pena la nullità.

Il contratto può disciplinare: Le modalità di contribuzione alle spese comuni.

L’assegnazione della casa in caso di cessazione della convivenza.

Eventuali clausole relative alla gestione del patrimonio comune.

4. Scioglimento della convivenza di fatto

La convivenza more uxorio può cessare in qualsiasi momento per decisione consensuale o unilaterale. Il contratto di convivenza, se esistente, può prevedere modalità specifiche per la risoluzione dei rapporti patrimoniali. In assenza di tali previsioni, i beni comuni saranno divisi secondo le regole generali del diritto civile.

5. Differenze con matrimonio e unione civile

Pur essendo tutelata, la convivenza di fatto presenta alcune differenze rispetto al matrimonio o all’unione civile: Non comporta obblighi reciproci di mantenimento o solidarietà economica (salvo quanto previsto dal contratto di convivenza).

Non attribuisce diritti ereditari al convivente superstite, salvo disposizioni testamentarie.

Non consente la pensione di reversibilità.

6. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha contribuito significativamente a tutelare i diritti dei conviventi, specialmente prima dell’introduzione della Legge Cirinnà. Tra le decisioni più importanti: Cass. Civ., Sez. I, n. 1277/2011: ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita del convivente.

ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita del convivente. Cass. Civ., Sez. III, n. 7214/2013: ha affermato che la stabile convivenza può generare obblighi risarcitori in caso di ingiuria al partner.

