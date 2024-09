Contratto di locazione -Scheda di Diritto

Il contratto di locazione è un accordo giuridico tra due parti, il locatore (proprietario dell’immobile) e il conduttore (affittuario), attraverso cui il locatore concede al conduttore il diritto di utilizzare un immobile per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un canone periodico.

1. Normativa di riferimento

La disciplina generale del contratto di locazione è contenuta nel Codice Civile agli articoli 1571-1614. A questa disciplina si aggiungono varie leggi speciali che regolano specifiche tipologie di locazione, tra cui la Legge n. 392/1978 (c.d. “Legge sull’equo canone”) e la Legge n. 431/1998 per le locazioni ad uso abitativo.

2. Elementi essenziali del contratto

Gli elementi essenziali del contratto di locazione sono: Oggetto : deve essere un bene immobile, che può essere un’abitazione o un locale commerciale.

: deve essere un bene immobile, che può essere un’abitazione o un locale commerciale. Durata : il contratto di locazione deve indicare il periodo per cui l’immobile viene concesso in locazione.

: il contratto di locazione deve indicare il periodo per cui l’immobile viene concesso in locazione. Canone : il conduttore si impegna a pagare un corrispettivo periodico al locatore, il cui ammontare può essere stabilito liberamente dalle parti, salvo i casi in cui la legge impone limiti, come nella locazione ad uso abitativo.

: il conduttore si impegna a pagare un corrispettivo periodico al locatore, il cui ammontare può essere stabilito liberamente dalle parti, salvo i casi in cui la legge impone limiti, come nella locazione ad uso abitativo. Modalità di utilizzo: il conduttore ha il diritto di utilizzare l’immobile per lo scopo concordato (abitativo o commerciale), rispettando le norme di legge e del contratto.

3. Tipologie di locazione

Esistono principalmente due tipologie di locazione:

Locazione ad uso abitativo: destinata a soddisfare le esigenze abitative del conduttore. La durata minima è generalmente di 4 anni, rinnovabili automaticamente per altri 4 anni. Tuttavia, è possibile stipulare contratti di locazione con durata più breve (c.d. contratti transitori), in caso di esigenze particolari.

Locazione ad uso commerciale: riguarda immobili destinati a attività commerciali, industriali o professionali. La durata minima è di 6 anni (o 9 anni per attività alberghiere), rinnovabili tacitamente.

4. Diritti e doveri delle parti

Il contratto di locazione comporta diritti e obblighi per entrambe le parti: Obblighi del locatore :

: Concedere l’immobile in buono stato di manutenzione.



Garantire al conduttore il pacifico godimento del bene durante tutta la durata della locazione.



Provvedere alle riparazioni necessarie per mantenere l’immobile in buone condizioni, salvo quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore.

Obblighi del conduttore :

: Pagare puntualmente il canone di locazione.



Utilizzare l’immobile secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia.



Restituire l’immobile al termine della locazione nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

5. La risoluzione del contratto

Il contratto di locazione può essere risolto in diversi modi: Per scadenza del termine : alla fine del periodo contrattuale, salvo rinnovo.

: alla fine del periodo contrattuale, salvo rinnovo. Per inadempimento : in caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, come il mancato pagamento del canone da parte del conduttore o la mancata manutenzione dell’immobile da parte del locatore.

: in caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, come il mancato pagamento del canone da parte del conduttore o la mancata manutenzione dell’immobile da parte del locatore. Per recesso: il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto in presenza di gravi motivi, mentre il locatore ha un diritto di recesso più limitato, essendo vincolato a particolari condizioni e preavvisi.

6. Agevolazioni fiscali

Per incentivare la locazione di immobili a uso abitativo, sono previste alcune agevolazioni fiscali sia per il locatore che per il conduttore. Il locatore può beneficiare della cedolare secca, un’imposta sostitutiva che consente di evitare l’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali sul canone di locazione, mentre il conduttore può detrarre una parte del canone pagato nella dichiarazione dei redditi, in presenza di determinate condizioni.

7. Disdetta e rinnovo

Il locatore può comunicare disdetta del contratto alla prima scadenza solo in specifici casi previsti dalla legge (ad esempio, per adibire l’immobile a uso proprio o per gravi motivi). In assenza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente per un nuovo periodo di 4 anni per le locazioni abitative, o di 6 anni per le locazioni commerciali.

