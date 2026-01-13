Contratto del dentista nullo: oggetto indeterminato e causa assente

Nullo per assenza di causa il contratto con cui il medico si obbliga a rimborsare alla struttura sanitaria i danni da questa pagati al paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Milano -sez. I civ.- sentenza n. 6333 del 31-07-2025 SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._6333_2025_-_N._R.G._00042468_2021_DEPOSITO_MINUTA_31_07_2025__PUBBLICAZIONE_31_07_2025.pdf 213 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. I fatti: il contratto

Una paziente conveniva in giudizio una struttura sanitaria e il dentista presso cui si era sottoposto ad alcuni interventi odontoiatrici, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che aveva subito a causa degli errati trattamenti che erano stati eseguiti dal dentista.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, contestando nel merito le pretese della paziente e la quantificazione dei danni che quest’ultima aveva effettuato, mentre – per l’ipotesi in cui il giudice avesse deciso di condannarla al risarcimento dei danni lamentati dall’attrice – chiedeva di essere manlevata dal dentista (che aveva eseguito i trattamenti in questione).

Il dentista, invece, non si costituiva in giudizio, nonostante fosse stato regolarmente citato.

All’esito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo (che aveva preceduto l’introduzione del giudizio di merito), i CTU nominati dal tribunale avevano accertato la sussistenza di diversi errori da parte del dentista nella esecuzione degli interventi odontoiatrici richiesti dalla paziente. In particolare, erano state effettuate delle estrazioni di numerosi elementi dentari senza conoscere le motivazioni di tali scelte ed era stato eseguito un trattamento parodontale carente e discontinuo, nonché degli errori nell’inserimento degli impianti. In considerazione di ciò, i CTU avevano ritenuto sussistente una condotta imperita da parte del dentista e il suo nesso di causalità con gli eventi pregiudizievoli lamentati dalla paziente (quali un degrado generale delle condizioni parodontali, l’aggravamento e l’avulsione di alcuni elementi dentari e la perdita ossea dell’emiarcata superiore sinistra). Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Manuale pratico operativo della responsabilità medica La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024 58.90 € Scopri di più

2. Le valutazioni del Tribunale

Per poter decidere sulla domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista che ha eseguito gli interventi errati, il tribunale di Milano, da un lato, ha esaminato la questione della nullità dei contratti per indeterminatezza e per mancanza di causa; dall’altro lato, ha esaminato il tema della responsabilità solidale tra due debitori.

Con riferimento al primo aspetto, il giudice ha ricordato che un contratto per poter essere valido deve avere il requisito della determinabilità degli obblighi assunti dalle parti nonché l’ulteriore requisito della causa. In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, il contratto deve mirare a soddisfare gli interessi di entrambe le parti per poter essere meritevole di tutela da parte dell’ordinamento: ciò significa che non ci deve essere un significativo squilibrio dell’assetto dei rispettivi interessi tra le parti.

Per quanto riguarda invece il concorso tra più debitori nella causazione del danno e la conseguente responsabilità, il giudice ha ricordato come, in presenza di due condebitori solidalmente responsabili nei confronti del creditore, colui che ha risarcito il danno al creditore ha diritto di regresso contro l’altro debitore nella misura determinata dalla rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

L’onere di provare la predetta ripartizione spetta al debitore che agisce in giudizio per chiedere il rimborso di quanto pagato al creditore.

Nel caso in cui rimanga il dubbio sulla ripartizione delle singole colpe tra i due condebitori, le colpe si presumono uguali.

La regola generale è quindi quella della presunzione del pari concorso di responsabilità interna tra i condebitori.



Potrebbero interessarti anche: Contratto tra medico e struttura: nullità della clausola di rivalsa

Cure dentistiche: nessuna risoluzione contratto se è colpa del paziente

3. La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il giudice, in ragione degli esiti del procedimento per ATP svolto tra le parti prima del giudizio di merito, ha ritenuto sussistente una responsabilità professionale del dentista nell’esecuzione degli interventi odontoiatrici sui si era sottoposta la paziente e conseguentemente ha esteso detta responsabilità anche alla struttura sanitaria.

Per quanto concerne i danni liquidati a favore dell’attrice, dal punto di vista dei danni non patrimoniali, il giudice ha riconosciuto alla paziente un danno da inabilità temporanea per i prolungati disagi nella masticazione da questa subiti nonché per la necessità di sottoporsi a nuove terapie. Inoltre, ha riconosciuto un danno per i postumi permanenti quantificato nella misura del 7%. Dal punto di vista dei danni non patrimoniali, il giudice ha liquidato le spese sostenute dalla paziente per il rifacimento della protesizzazione e la rimozione degli impianti nonché per l’inserimento di nuovi impianti. Inoltre, il giudice ha riconosciuto a favore della paziente il diritto ad ottenere la restituzione parziale di quanto aveva pagato alla struttura sanitaria convenuta, in misura corrispondente al valore degli interventi che sono risultati inefficaci.

Infine, il giudice ha rigettato parzialmente l’azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che era stata sottoscritta tra struttura sanitaria e dentista, in virtù della quale quest’ultimo esonerava la struttura sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni causati ai pazienti attraverso la propria attività professionale e si impegnava a manlevare e tenere indenne la struttura di quanto questa avrebbe dovuto corrispondere ai pazienti a titolo di risarcimento a causa degli incongrui trattamenti praticati dal dentista.

In particolare, il giudice ha ritenuto che detta disposizione contrattuale è nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Ciò in quanto la stessa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali svolte dal dentista. Secondo il giudice una previsione di tal genere non è idonea ad individuare il contenuto dell’obbligo, in quanto le prestazioni che il dentista deve fare in virtù del contratto sono molto varie per durata, contenuto e modalità.

Inoltre, il giudice ha ritenuto nulla la disposizione anche per carenza di causa. Ciò in quanto sussiste un significativo squilibrio dell’assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura sanitaria, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita.

In secondo luogo, il giudice ha ritenuto che la struttura sanitaria non è stata in grado di provare la sussistenza di fatti idonei a superare il concorso paritario di responsabilità fra i due debitori.

Infatti, posto che la responsabilità del dentista comporta la concorrente responsabilità nei confronti del paziente anche della struttura sanitaria che si è avvalsa dell’operato del dentista, per poter superare il citato principio per cui le responsabilità dei due condebitori si presumono uguali, la struttura sanitaria avrebbe dovuto provare qualcosa di più rispetto alla mera condotta colposa del dentista, quale la commissione di errori grossolani o di comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida da parte del sanitario.

In mancanza di tale prova (che non è stata fornita dalla struttura sanitaria), il giudice ha accolto solo in parte la domanda di manleva formulata da quest’ultima, condannando il dentista a rifondere alla struttura sanitaria la metà di quanto questa avrà pagato alla paziente.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!