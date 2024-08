La confisca allargata -Scheda di Diritto

La confisca allargata, nota anche come confisca per equivalente o confisca estesa, rappresenta uno strumento giuridico fondamentale nel diritto penale italiano per contrastare la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Essa consente allo Stato di sequestrare beni e beni patrimoniali che, sebbene non direttamente collegati a un reato specifico, provengono da attività illecite. Questo meccanismo si basa sull’idea che il patrimonio accumulato in modo illecito possa essere sottratto anche se non è possibile dimostrare un collegamento diretto tra i beni e il crimine.