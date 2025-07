Il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti locali

L’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. disciplina la modalità del conferimento nonché la durata degli incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, In particolare, per quanto qui di interesse, l’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01 prevede che “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione …omissis… a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione , che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…omissis…” Secondo la giurisprudenza seppur vige nel nostro ordinamento il principio basilare in virtù del quale “ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale” [1] , permangono tuttavia ancora talune incertezze sull’esatta interpretazione dell’inciso “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico” , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le diverse posizioni sulla previa verifica di professionalità interne tra giurisdizione amministrativa e contabile



Secondo la soluzione interpretativa, rinvenibile in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza contabile, la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” va riferita ai soli ruoli dirigenziali dell’amministrazione.

In particolare, con la deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV, la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha confermato che «la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs 165/01, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti[2].

Tanto premesso, tenuto conto dell’ampia discrezionalità delle Amministrazioni, anche se non è prevista una preferenza per i funzionari dell’Amministrazione conferente, neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell’interesse dell’Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all’esterno.

Diversamente dalle indicazioni della magistratura contabile, il Consiglio di Stato[3] ha avuto modo di precisare che «l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l’uso del plurale “ruoli” sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».

Sostanzialmente gli incarichi a contratto, conclude Palazzo Spada, possono legittimamente essere conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile «nei ruoli».

Spiega la sentenza che “la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale”.

In questo senso depone l’uso del plurale «ruoli» sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata).

Recentemente il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 9 settembre 2024, n. 7497, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione (ex art. 110 del TUEL) ha ribadito che la legittimità della procedura è condizionata dal rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001) ovvero le seguenti due fondamentali e correlate indicazioni:

la condizione che la professionalità ricercata sia non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione ed, a tal fine, occorre preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;

gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

Ciò comporta che la ricerca della presenza delle professionalità tra i dipendenti dell’Amministrazioni doveva procedere la pubblicazione dell’avviso e che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai soggetti appartenenti ai ruoli della stessa, e quindi anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico del personale dirigenziale (come inequivocabilmente si desume dall’utilizzo, da parte del predetto art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, della locuzione plurale “ruoli”).



