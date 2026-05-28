La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 depositata il 28 maggio 2026, ha affrontato due questioni di grande interesse per il diritto amministrativo e il pubblico impiego: la proroga delle graduatorie concorsuali e gli incentivi economici al personale comunale coinvolto nella gestione del Reddito di inclusione sociale (REIS). La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce i confini tra autonomia regionale e competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, offrendo indicazioni importanti anche sul rapporto tra legge regionale e contrattazione collettiva nel lavoro pubblico. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 93 dep. 28-05-2026 mpdf-11.pdf 94 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Graduatorie concorsuali: la Regione può prorogarle

Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la proroga della graduatoria del concorso AREUS per assistenti amministrativi, approvata nel 2023 e prorogata dalla Regione Sardegna fino al 31 dicembre 2026.

Il Governo aveva contestato la norma sostenendo che la graduatoria fosse già scaduta e che la proroga violasse i principi di certezza del diritto, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Secondo l’Avvocatura dello Stato, infatti, una graduatoria non potrebbe essere “riattivata” una volta esaurita la sua efficacia temporale.

La Consulta, però, respinge questa impostazione e ribadisce un principio ormai consolidato: la disciplina delle graduatorie concorsuali rientra nell’organizzazione amministrativa regionale e appartiene quindi alla competenza legislativa della Regione. Si tratta di un momento ancora “pubblicistico” della procedura di accesso all’impiego, distinto dal successivo rapporto di lavoro contrattualizzato.

La Corte sottolinea inoltre che la proroga riguarda una graduatoria recente e che non vi è alcun rischio di obsolescenza professionale tale da compromettere il buon andamento amministrativo. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Sanità territoriale e carenza di personale: la ratio decisiva

Uno degli aspetti più significativi della sentenza è il forte rilievo attribuito al contesto concreto nel quale si inserisce la proroga.

La Corte valorizza infatti le criticità organizzative del sistema sanitario sardo, soprattutto nelle aree più remote dell’Isola, caratterizzate da cronica carenza di personale amministrativo di supporto ai servizi sanitari.

Secondo la Consulta, la proroga della graduatoria rappresenta uno strumento ragionevole e proporzionato per garantire continuità ed efficienza dell’assistenza sanitaria, evitando tempi e costi di nuove procedure concorsuali.

In questo passaggio emerge chiaramente una lettura “funzionale” del principio di buon andamento: lo scorrimento delle graduatorie non viene più considerato una soluzione eccezionale, ma uno strumento organizzativo legittimo quando consente di assicurare in modo rapido l’operatività della pubblica amministrazione.

La sentenza si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale che riconosce crescente flessibilità alle amministrazioni nella gestione delle graduatorie, purché siano rispettati i principi di imparzialità e ragionevolezza.

3. Incentivi REIS: il limite della contrattazione collettiva

La seconda questione affrontata dalla Corte riguarda la possibilità, prevista dalla legge regionale, di destinare una quota del fondo REIS al pagamento di indennità incentivanti per il personale comunale impegnato nella gestione della misura.

Anche in questo caso il Governo aveva denunciato una invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, sostenendo che la Regione avesse introdotto unilateralmente un trattamento economico accessorio riservato invece alla contrattazione collettiva.

La Consulta respinge però anche questa censura, individuando un discrimine molto importante.

La Regione – osserva la Corte – non ha disciplinato direttamente il trattamento economico dei dipendenti, ma si è limitata a destinare risorse finanziarie per finalità incentivanti, lasciando integralmente alla contrattazione collettiva e alle regole del CCNL la concreta definizione dell’indennità.

La differenza è decisiva: la legge regionale può intervenire “a monte”, sul piano della programmazione e dell’allocazione delle risorse, ma non può sostituirsi alla contrattazione collettiva nella determinazione del salario accessorio.

4. Una sentenza che rafforza l’autonomia regionale

La pronuncia n. 93/2026 rappresenta un’importante conferma degli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nella gestione dell’organizzazione amministrativa e del personale.

La Corte, pur ribadendo la centralità della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato, mostra un approccio pragmatico, attento alle esigenze concrete delle amministrazioni territoriali e alla funzionalità dei servizi pubblici.

Il messaggio che emerge dalla sentenza è chiaro: l’autonomia regionale può estendersi anche a scelte organizzative incisive, purché non si traducano in una sostituzione diretta delle fonti contrattuali o in una compromissione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

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