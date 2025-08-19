Condotte riparatorie e art. 162-ter c.p.: conta l’opposizione delle parti?

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta, intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-ter, comma 1, cod. pen., è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 23042 del 14-03-2025 sentenza-commentata-art.-6-2025-08-07T191140.137.pdf 113 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 162-ter cod. pen.

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato per due reati di furto tentato, entrambi aggravati dalla circostanza di avere commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 162-ter cod. pen.

In particolare, secondo il ricorrente, dal momento che la difesa, a seguito dell’intervenuta condotta riparatoria, aveva chiesto di dichiarare estinti i reati, ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., i giudici di merito rigettando l’istanza, in quanto la pubblica accusa si era opposta alla richiesta, avevano quindi emesso una decisione errata atteso che l’art. 162-ter cod. pen. non subordinerebbe l’estinzione del reato all’acquisizione del consenso del pubblico ministero. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Formulario annotato del processo penale 2025 Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma. Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.

Nel dettaglio, gli Ermellini – dopo avere fatto presente come la Corte territoriale non avesse applicato la causa estintiva prevista dall’art. 162-ter cod. pen., uniformandosi a una pronuncia della Seconda sezione della Cassazione (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021) secondo cui, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato – ritenevano di dovere aderire a quel diverso orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-ter, comma 1, cod. pen., non è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa, dovendosi escludere che, in questa ipotesi, si applichi la sequenza procedurale prevista dall’art. 469 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024), reputandosi all’uopo pienamente condivisibili gli argomenti, di natura testuale e sistematica, posti a suo fondamento, e segnatamente: 1) il dato letterale perché l’art. 162- ter, comma 1, cod. pen. «impone al giudice di sentire le parti e la persona offesa, prima di pronunciare sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria, ma – a differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 469 cod. proc. pen. – non fa dipendere la legittimità della decisione dal mancato dissenso delle parti»; 2) il fatto che l’orientamento in questione «si allinea, del resto, all’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’applicabilità dell’analogo, sia pur non sovrapponibile, istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in tema di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, in conseguenza dell’intervenuta riparazione del danno cagionato dall’illecito» (cfr. Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015).



Potrebbero interessarti anche: Estinzione reato per condotte riparatorie: il consenso della persona offesa

Sul contraddittorio avverso misura interdittiva: revocata a seguito di condotte riparatorie