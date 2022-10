Condotte e illeciti: il nuovo Massimario dell’Ordine dei Giornalisti

Il 6 ottobre 2022 è uscito il nuovo massimario 2022 dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, giunto alla diciassettesima edizione, il quale raccoglie i provvedimenti adottati dal Consiglio nazionale di disciplina o dal Consiglio nazionale nel 2021.

Indice

1. Contenuti

La XVII edizione del Massimario si dipana in 230 pagine che contengono:

la normativa fondamentale della professione ivi comprese le ultime proposte di modifiche regolamentari,

24 massime (5 su questioni procedurali e 19 di merito) relative a decisione assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale nel 2021 e i testi integrali di 19 provvedimenti scelti,

10 massime (delle quali 2 su questioni procedurali e 8 di merito) riferite a provvedimenti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti sulla tenuta dell’Albo, riportate per esteso,

le massime sulla giurisprudenza più significativa in materia di diffamazione a mezzo stampa del 2021.

2. Il ruolo del Massimario nell’ambito della visione della professione giornalistica

Nella prefazione, a cura del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti si legge: “Siamo immersi in un ecosistema digitale pervasivo, fatto di flussi spesso incontrollati di informazioni e di algoritmi che decidono cosa mostrare e cosa nascondere. Un contesto privo di regole e costellato di hate speech e di comportamenti aggressivi e discriminatori che rende ancora più importante l’informazione professionale e il compito dei giornalisti più impegnativo. La deontologia risente dei tumultuosi cambiamenti indotti dalla dimensione digitale delle nostre vite; pertanto il Massimario costituisce un punto di riferimento fondamentale sia in merito ai provvedimenti disciplinari che sulle norme che regolano la professione”.

3. Massimario come strumento anche per i giuristi

Nella nota all’edizione viene peraltro chiarito che, attraverso gli anni, il Massimario è diventato un prezioso strumento di consultazione, di studio e di approfondimento da parte degli avvocati che nei loro ricorsi citano spesso decisioni assunte dall’organo disciplinare o dal Consiglio Nazionale, su proposta della Commissione Ricorsi, nei ricorsi avverso sanzioni o questioni legate alla tenuta dell’Albo, oltre che di praticanti giornalisti che si preparano a sostenere gli esami professionali, e di giornalisti che devono partecipare a concorsi pubblici per l’assunzione negli Uffici stampa, senza tralasciare il riferimento ai giornalisti “dubbiosi” che lo utilizzano come bussola per le modalità in cui comportarsi davanti a situazioni particolari.

4. Questioni di merito

Tra le questioni affrontate dal Consiglio di Disciplina nazionale, si segnalano le seguenti:

Completezza dell’informazione. Il giornalista deve dare conto anche in assenza di richiesta di rettifica di altri e nuovi elementi che possono emergere nel corso di una inchiesta giudiziaria. Non sono ammesse ricostruzioni arbitrarie che, mescolando fatti e opinioni, privilegiano clamore, morbosità e linguaggio incontinente (n. 1/2021);

Il giornalista che riporta il nome di un locale dove si è svolto un evento senza usare toni enfatici e senza fare pubblicità occulta non può essere sanzionato (n. 6/2021);

Vietato pubblicare dati non essenziali che possono ricondurre alla loro identità (n. 7/2021);

Nessuna responsabilità deontologica se la circostanza risultata ex post inesatta era stata verificata con fonte primaria (verità putativa), se non era stata data per certa con l’uso del condizionale nell’articolo e se non ha inciso comunque sulla verità del fatto (n. 8/2021);

Verità putativa. Non è sanzionabile il giornalista che, dopo aver verificato la correttezza di un’informazione resa nota da una fonte primaria e qualificata, pubblica in buona fede un dato sensibile (n. 9/2021).

5. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa

L’ultimo capitolo è dedicato alle massime delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione in ambito di diffamazione commessa col mezzo della stampa, che tocca tematiche correlate quali il risarcimento del danno, i limiti di esercizio del diritto di critica e di cronaca, le sanzioni civili a carico dell’operatore dell’informazione e del direttore responsabile.

