Condotta extralavorativa del lavoratore e licenziamento per giusta causa

1. La nozione di giusta causa di licenziamento



Prima di esaminare quando il comportamento del lavoratore – posto in essere al di fuori dell’ambiente lavorativo – possa avere influenza anche sul rapporto e portare anche al licenziamento, è necessario delineare in via preliminare la nozione di giusta causa di licenziamento.

La giusta causa di licenziamento- ai sensi dell’art. 2119 c.c. – si sostanzia in un comportamento talmente grave da non consentire neppure in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale la “giusta causa” di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, perché idonee a minare l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa.

La fiducia, infatti, è l’elemento che condiziona la durata del vincolo contrattuale e può avere un’intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono.

La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall’altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. (Cass. 10236/2023).

Non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto. (Cass. n. 13512/2016, Cass. n. 5548/2010).

Del tutto irrilevante poi è l’assenza o la speciale tenuità del danno aziendale ai fini della giusta causa di licenziamento, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta del lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (Trib. Roma n. 124632/2014).

Una delle contestazioni – molto spesso sollevate nelle controversie di impugnazione del licenziamento – è che la fattispecie integrante la giusta causa di licenziamento non è contenuta fra le ipotesi di giusta causa di recesso elencate dalla norma collettiva.

Si precisa al riguardo che le previsioni contenuti nel contratto collettivo rappresentano certamente uno dei parametri utilizzati per verificare l’esistenza della giusta causa di licenziamento, ma non sono vincolanti per il Giudice.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che dalla natura legale della nozione di cui all’art. 2119 c.c. deriva che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di recesso contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito circa l’idoneità di un grave inadempimento o comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro (in tal senso: Cass. Civ., Sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2830, in Mass. Giur. lav., 2016, 5, 300; Cass. Civ., Sez. lav., 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass. Civ., Sez. lav.,16 marzo 2004, n. 5372; Cass. Civ., Sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27004



