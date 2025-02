Condanna struttura sanitaria: non solo fatto lesivo

Per condannare la struttura sanitaria non basta il fatto lesivo, ma è necessaria anche la sussistenza di un danno conseguenza a carico del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: il fatto lesivo e il danno

I genitori di una bambina nata con una malformazione genetica alle vie urinarie convenivano in giudizio la struttura sanitaria presso la quale la madre era stata seguita durante la gravidanza ed aveva partorito, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dai medesimi e dalla stessa neonata.

In particolare, gli attori addebitavano alla struttura sanitaria la mancata diagnosi della malformazione genetica del feto (al momento della gravidanza), che aveva impedito ai genitori di conoscere la situazione di salute che la figlia avrebbe avuto dopo la nascita e per tutto il resto della vita. In ragione di detta omessa diagnosi della struttura sanitaria, i genitori lamentavano di aver subito diversi danni patrimoniali e non patrimoniali: fra i primi, il danno emergente per le spese mediche già sopportate e per quelle che avrebbero dovuto sostenere in futuro, quelle per le necessità di accudire la figlia invalida; nonché il lucro cessante dovuto alla necessità di dedicare del tempo per accudire la figlia e quindi di sottrarlo alla attività professionale, con conseguente diminuzione del reddito. Fra i danni non patrimoniali, invece, gli attori lamentavano la diminuita vita di relazione e il trauma psicologico subito per essersi trovati figli di una neonata invalida senza alcuna preparazione psicologica.

La struttura sanitaria convenuta chiedeva invece il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.

All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, il giudice rigettava le domande attoree ritenendole infondate.

2. Le valutazioni del Tribunale sulla struttura

Il Tribunale calabrese ha ricordato che nelle fattispecie di responsabilità medica a cui non si applica la Legge Gelli-Bianco, qualora il paziente sostenga di aver subito un danno a causa di un’attività posta in essere da un medico in adempimento ad una prestazione che deve essere resa dalla struttura sanitaria, sia la responsabilità della struttura che quella del medico stesso hanno natura contrattuale.

La responsabilità contrattuale della struttura deriva dall’inadempimento alle obbligazioni sulla medesima gravanti in virtù del contratto atipico di spedalità. La responsabilità contrattuale del medico deriva dalla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico.

Per quanto riguarda il rapporto tra paziente e struttura sanitaria, questo scaturisce da un contratto obbligatorio atipico (il c.d. contratto di spedalità) che si perfeziona sulla base di fatti concludenti, con la accettazione del malato presso la struttura sanitaria. In virtù di detto contratto, la struttura deve adempiere sia a delle prestazioni principali di carattere sanitario, sia a prestazioni secondarie ed accessorie (come assistere il malato, fornirgli vitto e alloggio ecc.).

Pertanto, la struttura sanitaria può rispondere nei confronti del paziente sia per fatti propri, indipendentemente dalla condotta posta in essere dai sanitari di cui la struttura sia avvale per prestare la propria attività, sia per le condotte dei sanitari di cui essa si avvale per adempiere al contratto intercorso con il paziente.

Secondo il tribunale calabrese, inoltre, l’obbligazione a carico della struttura sanitaria e quella a carico del professionista sono delle obbligazioni di mezzi: pertanto, l’inadempimento o l’inesatto adempimento si sostanzia nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta in base alle regole tecniche previste per lo svolgimento di quella professione (c.d. perizia). Invece, il mancato raggiungimento del risultato può costituire un danno consequenziale all’esecuzione della prestazione non diligente, ma non determina di per sé l’inadempimento.

In altri termini, sussiste l’inadempimento del medico e della struttura sanitaria nel caso in cui il sanitario non osservi o violi le specifiche regole cautelari di condotta proprie dell’agente modello del settore specialistico di riferimento.

Per quanto riguarda la responsabilità connessa alle prestazioni diagnostiche dei sanitari, il tribunale ha ritenuto che l’errore diagnostico sussiste sia quando il sanitario, in presenza di sintomi, non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o lo inquadri in una patologia errata, sia nel caso in cui il sanitario ometta di eseguire o di disporre controlli ed accertamenti diagnostici doverosi per poter effettuare una corretta diagnosi.



