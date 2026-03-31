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Sentenza sopravvenuta e limiti alla gravità indiziaria cautelare

La Cassazione chiarisce quando la condanna sopravvenuta impedisce la rivalutazione della gravità indiziaria nell’appello cautelare.

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Quando la sentenza di condanna sopravvenuta per gli stessi fatti preclude al giudice dell’appello cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 36281 del 10-10-2025

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Indice

1. Il caso: contestazione della gravità indiziaria e vizi motivazionali


Il Tribunale di Roma rigettava una richiesta di riesame presentata dall’imputato avverso un’ordinanza, con cui il Tribunale della medesima città aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina di un cellulare.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva illogicità e mancanza di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La decisione della Cassazione e il principio di diritto applicato


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014).

3. Effetti della condanna sopravvenuta sulla rivalutazione cautelare


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la sentenza di condanna sopravvenuta per gli stessi fatti precluda al giudice dell’appello cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la sopravvenuta sentenza di condanna per i medesimi fatti preclude al giudice dell’appello cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria, salvo l’emersione di nuovi elementi o una diversa contestazione del fatto addebitato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una sentenza di questo genere possa determinare siffatta preclusione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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