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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 36281 del 10-10-2025 sentenza-commentata-art.-5-2026-03-31T104058.661.pdf 115 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso: contestazione della gravità indiziaria e vizi motivazionali

Il Tribunale di Roma rigettava una richiesta di riesame presentata dall’imputato avverso un’ordinanza, con cui il Tribunale della medesima città aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina di un cellulare.

Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva illogicità e mancanza di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La decisione della Cassazione e il principio di diritto applicato

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014).

3. Effetti della condanna sopravvenuta sulla rivalutazione cautelare

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la sentenza di condanna sopravvenuta per gli stessi fatti precluda al giudice dell’appello cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la sopravvenuta sentenza di condanna per i medesimi fatti preclude al giudice dell’appello cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria, salvo l’emersione di nuovi elementi o una diversa contestazione del fatto addebitato.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una sentenza di questo genere possa determinare siffatta preclusione.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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