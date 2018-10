Sono state rese note le date del concorso da referendario dei tribunali regionali

Concorso referendario TAR: le date

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le date per il concorso da referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di referendario dei tribunali amministrativi regionali – bandito con decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 novembre 2017) – successivamente elevati a settanta posti con decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 6 aprile 2018), si svolgeranno nei seguenti giorni, con ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00:

3 dicembre 2018 – prova di diritto amministrativo;

4 dicembre 2018 – prova di diritto privato;

6 dicembre 2018 – prova di diritto amministrativo (prova

pratica);

7 dicembre 2018 – prova di scienza delle finanze e diritto

finanziario.

Le prove si svolgeranno presso la Nuova Fiera di Roma, via Portuense n. 1645/1647.

Sul relativo sito della giustizia amministrativa, nei dieci giorni che precederanno le prove del concorso, verranno messe a disposizione dei concorsisti le istruzioni per lo svolgimento delle prove stesse.

Da ultimo, per quel che riguarda le modalità di consegna dei testi di legge per la consultazione nel corso dell’esame e l’eventuale rinvio delle prove scritte o modifiche di quanto sopra, le stesse saranno rese note con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del prossimo 9 novembre 2018.

