Concorso Magistratura Tributaria: guida all’iscrizione

Il concorso pubblico per Magistratura Tributaria sembra presentare difficoltà a molti già a partire dall’iscrizione, ma seguendo questa guida passo-passo, il procedimento sarà semplice e chiaro. Le immagini allegate illustrano ciascuno dei passaggi necessari per completare l’iscrizione. Per informazioni sul concorso, consulta l’articolo dedicato.

1. Accesso al portale per l’iscrizione al Concorso

Accedi al portale ufficiale del concorso utilizzando le credenziali fornite o creando un nuovo account se non sei già registrato. Sarà necessario autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, sul Portale del reclutamento “inPA”, previa registrazione. Dopo l’accesso, dovrai cercare il concorso di riferimento (“146 magistrati tributari) dalla schermata sulla mappa.

2. Compilazione dei dati anagrafici

Una volta selezionato il concorso, si aprirà la scheda di candidatura. Verrà richiesto di compilare i dati anagrafici. Nella sezione “Anagrafica”, inserisci le informazioni richieste:

3. Compilazione dei requisiti generici

Compila la sezione relativa ai requisiti generici, inserendo le informazioni richieste come da immagine:

4. Compilazione dei requisiti specifici

Compila la sezione sui requisiti specifici richiesti dal bando di concorso, verificando di soddisfare tutte le condizioni elencate.

5. Compilazione dei titoli di preferenza

Indica eventuali titoli di preferenza che possiedi secondo quanto previsto dal DPR 487/1994. Se non ne possiedi, clicca sulla casella “Dichiaro di non possedere titoli di preferenza”. Prendi poi visione dei titoli di preferenza che verranno applicati a parità di tutti gli altri.

6. Titoli di studio, abilitazioni e certificazioni

Inserisci le informazioni relative ai tuoi titoli di studio, abilitazioni professionali e certificazioni. Specifica il tipo di titolo, la denominazione, l’istituto, l’anno, e la durata, come mostrato nella figura sottostante, inserendole singolarmente.

7. Esperienze lavorative

Inserisci le tue esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni (se applicabile), esperienze lavorative private, e altre esperienze rilevanti, aggiungendole una per una come da immagine.

8. Articoli e pubblicazioni

Se hai articoli o pubblicazioni, inseriscili in questa sezione. Altrimenti, seleziona l’opzione “Non dichiaro esperienza di questo tipo”.

9. Corsi, convegni e congressi

Indica i corsi di formazione, convegni e congressi a cui hai partecipato, specificando l’inizio, la fine, l’organizzazione, la durata e il titolo del corso, allegandone il certificato.

10. Informazioni aggiuntive e scelta della lingua straniera

Aggiungi eventuali informazioni aggiuntive richieste dal bando, come la necessità di ausili per le prove o altre specifiche esigenze. In questa sezione sarà anche necessario scegliere la lingua straniera in cui sostenere il colloquio.

11. Pagamento

Effettua il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al concorso (50€). Sarà possibile pagare online sulla piattaforma PagoPA tramite home banking, carta di pagamento, Paypal e sportello fisico. Puoi caricare la ricevuta del pagamento fisico sul portale, mentre, se verrà scelta una modalità di pagamento online, la conferma arriverà automaticamente in qualche giorno (l’accertamento non precluderà l’invio della domanda).

12. Verifica ed invio della domanda

Controlla attentamente tutti i dati inseriti. Una volta verificata la correttezza delle informazioni, invia la domanda. A quel punto, sarà possibile scaricare i dati inseriti in PDF.

