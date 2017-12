Concorso Magistratura 2018, oggi il calendario delle prove scritte

Concorso Magistratura 2018: le prove scritte di gennaio

E’ prevista nella Gazzetta Ufficiale di oggi la pubblicazione del calendario delle prove scritte per il concorso in magistratura, le quali si terranno alla fine del prossimo mese di gennaio. Gli aspiranti magistrati si riuniranno in migliaia presso la Fiera di Roma per affrontare le prove concorsuali e saranno chiamati a redigere tre elaborati in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. L’ordine delle materia non è conosciuto, ma verrà sorteggiato direttamente in sede di concorso.

I candidati avranno a disposizione otto ore per ciascuna prova e, anche quest’anno, è previsto un giorno di sospensione tra la seconda e la terza prova.

La consegna dei codici

A differenza che per l’esame da avvocato, nel concorso in magistratura non sono ammessi i codici commentati, ma i codici provvisti delle sole norme giuridiche, senza dottrina né giurisprudenza connesse, le quali devono essere già conosciute dai concorsisti. E’ questa infatti la vera sfida e la difficoltà nella preparazione di questa prova. I candidati devono consegnare i propri codici nei giorni precedenti alle prove, dovendo, ciascun testo, essere controllato da una commissione esaminatrice, prima di poter essere ammesso all’interno del padiglione in cui si svolgeranno gli scritti.

I tempi di correzione delle tre prove

Gli aspiranti candidati attendono sempre molti mesi prima di conoscere l’esito delle prove scritte; in relazione all’ultima procedura concorsuale, le cui prove si sono svolte nello scorso mese di luglio, proprio pochi giorni fa, il Ministro ha comunicato che sono stati corretti 1131 candidati e che sono risultati idonei 144 concorsisti. Gli esiti finali sono attesi per la prossima primavera. Pertanto, alcuni di coloro che stanno aspettando i risultati, dovranno recarsi medio tempore alla fiera e affrontare nuovamente la stressante settimana romana, per non dover attendere, in caso di esito negativo, il nuovo bando e lo svolgimento delle ulteriori prove, presumibilmente previste per la prossima estate.

