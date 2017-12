Concorso Inps, il Tar Lazio ammette candidata senza B2

Qui la sentenza: Tar Lazio - sez. III quater - decreto n. 6807 del 18-12-2017

Versione PDF del documento

Concorso Inps: è necessario il B2?

E’ noto che tra i requisiti richiesti dall’Inps per la partecipazione al concorso, è prevista anche la certificazione Inps B2, che ha destato numerosi problemi a quanti avrebbero voluto partecipare ma non ne sono in possesso, nonostante la conoscenza della lingua.

Ma è davvero necessaria la certificazione?

Un’aspirante candidata ha deciso di proporre ricorso al Tar competente proprio perchè ha ritenuto ingiustificato e discriminatorio l’inserimento di tale requisito. Il giudice amministrativo si è pronunciato proprio tre giorni fa (con il decreto allegato), accogliendo la domanda cautelare della ragazza che, dunque, ora può presentare la domanda di partecipazione al concorso, pur non essendo provvista della certificazione B2.

Volume consigliato



CONCORSO INPS 365 POSTI DI ANALISTA DI PROCESSO-CONSULENTE PROFESSIONALE Giuseppe Cotruvo, 2017, Maggioli Editore 2017, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione alla prova scritta oggettivo-attitudinale del concor- so a 365 posti di analista di processo-consulente profes- sionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. L’opera è...



La decisione attesa per il 12 gennaio 2018

La pronuncia definitiva del Tribunale amministrativo è prevista per il prossimo 12 gennaio 2018 e, in quella data, si saprà se la ricorrente potrà effettivamente partecipare allo svolgimento delle prove concorsuali.

A tal proposito, si ricorda che il termine per presentare domanda scade il prossimo 27 dicembre e che il successivo 29 dicembre verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il calendario delle prove.

Per sapere cosa studiare, leggi qui