Concorso INPS professionisti legali di I livello 2025: allargamento a 43 posti

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha ampliato un concorso pubblico, originariamente previsto per 16 posti, estendendolo a un totale di 43 posizioni per professionisti legali di I livello. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per gli avvocati desiderosi di entrare a far parte dell’organico dell’Istituto, operando presso i suoi uffici legali sparsi sul territorio nazionale. La procedura selettiva è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e prevede esami scritti e orali per individuare i migliori candidati. Di seguito, una panoramica completa delle informazioni utili per partecipare al concorso.