Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale 2025-2026: una guida

Con l'avvio del Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 entra nella fase operativa anche il ravvedimento speciale collegato, previsto dall'art. 12-ter del D.L. 84/2025 (convertito in L. 108/2025). La novità principale, per i contribuenti ISA che hanno aderito nei termini al CPB, è la possibilità di "blindare" le annualità pregresse tramite un'imposta sostitutiva, riducendo il rischio accertativo sugli anni ancora controllabili. A rendere concretamente attuabile l'istituto è intervenuta la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i codici tributo e fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Indice
- 1. Chi può accedere: requisito CPB e finestra temporale
- 2. Ravvedimento “per fatti concludenti”: cosa significa davvero
- 3. Risoluzione 72/E: i codici tributo e la compilazione dell’F24
- 4. Società trasparenti e opzione di versamento “centrale”
- 5. FAQ operative per giuristi e cittadini
1. Chi può accedere: requisito CPB e finestra temporale
Il ravvedimento speciale ex art. 12-ter è riservato esclusivamente ai soggetti che:
- applicano gli ISA;
- hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 entro i termini di legge (nella prassi, entro il 30 settembre 2025);
- intendono regolarizzare i periodi d’imposta rientranti nel perimetro della norma, mediante versamento di un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi (Irpef/Ires e addizionali) e IRAP.
La Risoluzione 72/E chiarisce inoltre l'operatività "per fatti concludenti": non serve una domanda formale, ma l'adesione si perfeziona con calcolo e versamento dell'importo dovuto per ciascun anno d'imposta.
2. Ravvedimento “per fatti concludenti”: cosa significa davvero
Nel linguaggio dell’Amministrazione, “per fatti concludenti” vuol dire che il contribuente:
- determina l’imposta sostitutiva per singola annualità regolarizzata, secondo i criteri previsti dai commi dell’art. 12-ter;
- effettua il versamento tramite F24, utilizzando i codici tributo dedicati;
- indica correttamente l’anno di riferimento (AAAA) e, se rateizza, i dati nel campo rateazione.
La finestra operativa, come ricordato anche nella prassi specialistica, decorre dal 1° gennaio 2026 con scadenza fissata al 15 marzo 2026, entro cui perfezionare i versamenti (in unica soluzione o con rate).
3. Risoluzione 72/E: i codici tributo e la compilazione dell’F24
La Risoluzione n. 72/E del 18/12/2025 istituisce tre codici tributo:
- 4089 – imposta sostitutiva imposte sui redditi + addizionali: persone fisiche aderenti CPB;
- 4090 – imposta sostitutiva imposte sui redditi + addizionali: soggetti diversi dalle persone fisiche aderenti CPB;
- 4091 – imposta sostitutiva IRAP: soggetti aderenti CPB.
Dove indicarli in F24:
- 4089 e 4090 vanno in sezione “Erario” (importi a debito versati), con Anno di riferimento = AAAA.
- 4091 va in sezione “Regioni”, con codice regione (da Tabella T0) + anno di riferimento
Rateazione: il campo rateazione va compilato nel formato NNRR (rata in pagamento / rate totali). Se pagamento unico, va indicato 0101.
Interessi:
- con 4089/4090 si usa il codice 1668;
- con 4091 si usa il codice 3805.
4. Società trasparenti e opzione di versamento “centrale”
Un passaggio rilevante riguarda società e associazioni trasparenti (art. 5, 115 e 116 TUIR). L’art. 12-ter consente che il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi/addizionali sia effettuato dalla società/associazione in luogo dei singoli soci. La Risoluzione 72/E disciplina entrambe le ipotesi:
- Versamento da parte del socio: usa 4089; nel campo coobbligato si indica il codice fiscale della società/associazione con codice identificativo “73” (Contribuente – Società).
- Versamento da parte della società/associazione: usa 4090, per l’intero ammontare dovuto, anche se rateizzato.
- IRAP: versamento con 4091 a carico della società/associazione.
5. FAQ operative per giuristi e cittadini
1) Posso fare il ravvedimento speciale senza CPB?
- No. È un regime “premiale” riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB nei termini.
2) Serve una domanda o un modello di adesione?
- No: l’adesione è “per fatti concludenti”, cioè tramite calcolo e versamento con F24 e codici corretti.
3) Quali codici tributo devo usare?
- 4089 persone fisiche; 4090 soggetti diversi; 4091 IRAP.
4) Dove li inserisco in F24?
- 4089/4090 in “Erario”; 4091 in “Regioni” con codice regione e anno AAAA.
5) Se pago a rate, come compilo la rateazione?
- Formato NNRR; se pago in unica soluzione, 0101.
6) Chi versa nelle società trasparenti?
- Possono versare i soci (4089) oppure la società per tutti (4090). IRAP sempre con 4091
