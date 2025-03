Complessi turistico-alberghieri: le spese di gestione

1. La vicenda



La società di gestione di un complesso residenziale a destinazione turistico-alberghiera (RTA) chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’usufruttuaria di un’unità immobiliare, posta all’interno del complesso turistico, per ottenere il pagamento di una somma a titolo di spese di gestione per le annualità 2016/2017. L’ingiunta, tuttavia, si appellava al Tribunale, il quale, accogliendo la sua richiesta, decideva di revocare il decreto ingiuntivo, condannando altresì la società a restituire gli importi ricevuti, a seguito dell’ordinanza di provvisoria esecutività del decreto. Il giudice di primo grado metteva in rilievo che il complesso edilizio era un supercondominio, con conseguente necessità di applicare la relativa disciplina condominiale. Lo stesso giudice perciò osservava che la società aveva avviato un procedimento monitorio basato su piani di riparto (consuntivo 2016 e preventivo 2017) approvati dalla sua stessa assemblea, anziché dall’assemblea condominiale, quest’ultima competente secondo la normativa del codice civile; di conseguenza il Tribunale rilevava una commistione tra norme societarie e condominiali, con violazione delle disposizioni inderogabili previste per i condomini (artt. 1136 e 67 disp. att. c.c.). In particolare notava che il riparto delle spese non era stato fatto sulla base delle tabelle millesimali, allegate all’atto di vendita ed espressamente richiamate dal regolamento del condominio (come confermato da C.T.U. contabile), ma in base ad

accordi privati successivi intervenuti tra le parti. Per quanto sopra il giudice di primo grado riteneva irrilevante la mancata impugnazione delle delibere societarie da parte dell'usufruttuaria opponente, atteso che provenivano da un'assemblea societaria e non dall'assemblea condominiale. La società presentava ricorso alla Corte di Appello, contestando la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato la pretesa avanzata in sede monitoria come una richiesta di pagamento in ambito condominiale. La società sosteneva che il Tribunale non aveva riconosciuto l'esistenza di un contratto atipico di gestione alberghiera, in base al quale essa richiedeva ai fruitori dei servizi il pagamento di somme riferibili a questi, ma comunque distinte dall'attività di gestione condominiale, sebbene compatibili con essa. L'appellante ha contestato pure la decisione del primo giudice per aver ritenuto irrilevante la mancata impugnazione delle delibere e sostenuto che esse non avessero valore giuridico per il condominio.