Come cancellare i debiti fiscali – La recensione della settimana

Cancellare i debiti fiscali non è utopia, ma un percorso tecnico e giuridico che richiede competenze, strategia e aggiornamento costante. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali” si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali. In un panorama normativo in continua evoluzione, il testo si propone come guida operativa, combinando diritto tributario, strumenti amministrativi, rimedi civilistici e indicazioni giurisprudenziali, con un taglio pratico e una struttura estremamente funzionale.

1. Cosa troverai nel volume “Come cancellare i debiti fiscali”

Il volume si apre con una sezione preliminare che illustra i concetti chiave e i rischi associati ai diversi tipi di debito fiscale, chiarendo in modo netto le distinzioni tra tributi statali e locali, nonché le responsabilità giuridiche dei vari soggetti (cittadini, amministratori, soci, liquidatori). Un’attenzione particolare è riservata alle situazioni più ambigue, come l’abuso del diritto o la strumentalizzazione di istituti come il trust o il contratto d’affitto d’azienda, che diventano soluzioni – talvolta sottovalutate – per evitare la trasmissione dei debiti.

Il cuore del testo è dedicato agli atti impositivi e agli strumenti con cui lo Stato pretende i crediti fiscali, con un’analisi dettagliata di cartelle, intimazioni di pagamento, ruoli e vizi procedurali. Si passa poi all’individuazione dei rimedi a disposizione del contribuente: non solo le classiche opposizioni giudiziarie, ma anche forme di autotutela, procedure speciali di rateazione e soluzioni alternative come la rottamazione o il ravvedimento speciale.

Ampio spazio è dedicato alla difesa in sede esecutiva, trattando di pignoramenti, ipoteche, fermi e sequestri, ma anche della sospensione dell’esecuzione, con riferimenti chiari alla giurisprudenza e alla normativa vigente, inclusi i più recenti aggiornamenti del 2024. Il testo si chiude con una disamina delle patologie del procedimento esattoriale, indicando come ottenere l’estinzione e la cancellazione delle cartelle illegittime o prescritte.

2. Punti di forza del volume

Uno dei principali pregi del volume è l’impostazione modulare e analitica: ogni capitolo è pensato per essere fruibile anche singolarmente, facilitando la consultazione in base al caso concreto. Ogni sezione è corredata di riferimenti aggiornati a circolari, provvedimenti della P.A., prassi giurisprudenziale e linee guida dei tribunali, trasformando il libro in un vero e proprio vademecum per affrontare ogni fase del contenzioso tributario e delle esecuzioni esattoriali.

Altro punto di forza è l’attenzione dedicata alle novità normative più recenti, come il d.lgs. n. 108/2024 sull’evasometro, il d.lgs. n. 110/2024 sulle cartelle e l’estensione dell’accertamento, il correttivo ter sulle procedure da sovraindebitamento e i nuovi strumenti come il ravvedimento speciale. Questo rende il volume uno strumento attuale e prezioso anche per chi segue già da tempo l’evoluzione del diritto tributario.

Non meno importante è la chiarezza espositiva, che consente anche ai meno esperti di orientarsi nel complesso mondo delle norme fiscali e delle azioni difensive. Il linguaggio, pur rimanendo tecnico e preciso, è accessibile e ben strutturato, con esempi concreti e una visione sempre orientata alla risoluzione pratica dei problemi.

3. Perché leggere questo libro?

Perché il volume affronta la fiscalità problematica da un punto di vista realistico e multidisciplinare. Non si limita a indicare la teoria del diritto tributario, ma la mette in relazione con i risvolti pratici e strategici che derivano dall’interazione tra fisco, impresa e cittadino. In un momento storico in cui molti soggetti, specie nel post-pandemia, si trovano ad affrontare ingiunzioni, cartelle e pignoramenti esattoriali, avere a disposizione uno strumento che illustra come agire, quando e con quali probabilità di successo, è un grande vantaggio.

Inoltre, il volume insegna un approccio preventivo, aiutando a pianificare correttamente l’attività d’impresa per evitare situazioni critiche. Ma offre anche una prospettiva di “recupero” attraverso strumenti alternativi alla procedura coattiva. Una bussola per chi cerca di ritrovare la rotta, anche a distanza di anni, in situazioni apparentemente senza via d’uscita.

4. A chi è consigliata la lettura

Il volume si rivolge in primo luogo ai professionisti del settore giuridico e fiscale: avvocati, commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro che vogliano offrire ai propri clienti un ventaglio di soluzioni aggiornate e concrete. È utile anche per dirigenti d’impresa, amministratori di società e liberi professionisti, che possono trovare strumenti di difesa e strategie preventive.

In conclusione, “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali” è un manuale operativo e completo, che si distingue per l’approccio sistematico e pratico. In un contesto dove la pressione fiscale è spesso accompagnata da incertezze procedurali e normative, offre una guida affidabile e concreta per affrontare – e superare – anche le situazioni più compromesse.

Volume consigliato per approfondire

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall'avvio dell'attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell'ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d'azione, con l'indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. 

Leonarda D'Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell'Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all'esecuzione nella fase cautelare.

