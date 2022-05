Che cosa è il Metaverso?

Il Metaverso è un insieme di spazi virtuali dove poter interagire con altre persone che non sono nel nostro stesso spazio fisico. Sarà possibile uscire con amici, lavorare, giocare, imparare, fare acquisti, creare e altro ancora. Non si tratta necessariamente di passare più tempo online, quanto di rendere più significativo e “presente” il tempo che si passa connessi.

Il Metaverso non è un prodotto o una piattaforma che potrà essere costruito da una sola azienda, il Metaverso è l’evoluzione di internet e, proprio come internet, esisterà e si svilupperà indipendentemente da Facebook o Meta o da qualunque altra realtà aziendale. Il Metaverso è ancora nella sua fase di sviluppo, ma a mano a mano che il Web 3.0 diventa una piattaforma più funzionale, ci si può aspettare di vedere applicazioni e casi d’uso stupefacenti per queste tecnologie.

In questa ottica, è assolutamente importante conoscere le tematiche legali connesse a questa nuova realtà che non differiscono dai temi già noti al diritto delle nuove tecnologie (privacy, copyright, antiriciclaggio e regolamentazione delle criptovalute), ma nel contesto applicativo delle stesse.

Il CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTI NEL METAVERSO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI FUTURIBILI organizzato nella sede della European School of Economics di Milano mira ad offrire, in maniera approfondita e con un taglio pratico, una formazione sulle varie aree in cui il metaverso si interseca con il diritto: fintech e servizi di pagamento, tutela della proprietà intellettuale, intelligenza artificiale, blockchain e NFT, protezione del dato personale e profili tributari.

