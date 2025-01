Causa tra condominio e appaltatore: la competenza territoriale

1. La vicenda: causa tra condominio e appaltatore



Un condominio sito in Caserta stipulava un contratto di appalto. Come spesso accade sorgeva però un conflitto tra la collettività condominiale ed il condominio. L’assemblea non autorizzava l’amministratore a intraprendere azioni giudiziarie contro l’appaltatrice. Un condomino, residente in provincia di Varese e sicuro della competenza del foro del consumatore, decideva di citare dinanzi al Tribunale di Varese l’impresa l’appaltatrice per la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato dal committente condominio, con richiesta di risarcimento dei danni subiti per un importo pari a Euro 360.389,14. La convenuta sollevava l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il Tribunale competente fosse quello di Cassino, in quanto sede del condominio, o, in alternativa, quello dell’Aquila, in base a una clausola contrattuale. Inoltre, avanzava domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità del contratto. Il giudice di primo grado accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando che la causa era da proporre dinanzi al Tribunale di Cassino, cioè nel luogo in cui era ubicato il Condominio, quale foro del consumatore – condominio. A parere del giudicante la controversia riguardava il rapporto contrattuale del condominio e pertanto non era applicabile la tutela del foro del consumatore relativa al singolo condomino.

Ricorreva per regolamento di competenza l'attore, con due motivi, illustrati da memoria. Il ricorrente rilevava, innanzitutto, che il Tribunale, pur avendo riconosciuto alla condomina la qualifica di consumatore, aveva stabilito la competenza giurisdizionale nel foro del condominio. Di conseguenza riteneva che il giudice avrebbe dovuto applicare il foro del consumatore in relazione alla controversia civile promossa dal condomino, anziché attribuire la competenza territoriale al foro del condominio. Inoltre sottolineava che il principio dell'inderogabilità del foro del consumatore è stato introdotto per tutelare il consumatore, considerato parte debole, da eventuali clausole che potrebbero costringerlo a sostenere costi elevati per accedere alla giustizia in fori lontani. Con il secondo motivo, il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale, ritenendola apparente, contraddittoria e incomprensibile, in quanto, sebbene il Tribunale avesse riconosciuto all'attrice il diritto di agire autonomamente e lo status di consumatore, aveva poi stabilito che la competenza territoriale fosse quella del foro del condominio.