Cassazione italgiure: quando tornerà a rifunzionare?

1. La sospensione del servizio



La motivazione della sospensione di questo servizio è indicato in questo stesso link nei seguenti termini: “Servizio temporaneamente sospeso per attività di verifica sulla anonimizzazione dei provvedimenti pubblicati” (fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Orbene, se si ritiene del tutto condivisibile la scelta di garantire l’anonimato di persone coinvolte in processi, con particolar riguardo a quelli implicati in processi penali, non si riesce però a comprendere il perché di una sospensione del servizio per lasso temporale così ampio, specie se si considera che, se si va sul sito della Cassazione, nella rubrica “Recentissime della Cassazione”, leggendo le sentenze ivi indicate, in molte di esse sono riportati i nomi delle parti in causa.

Allo stesso modo non risulta che il servizio sia stato sospeso per quanto riguarda il servizio offerto ai magistrati, nonché, recentemente, per il tramite della Cassa forense, anche agli avvocati, dalla piattaforma italgiure.giustizia.it.

Pur tuttavia, se non vi sono ragioni per dubitare che tale distinguo sarà sicuramente dipeso dal fatto che trattasi di servizi diversi e, quindi, con tutta probabilità, gestiti da società informatiche diverse, resta il fatto, come appena scritto, che un importante motore di ricerca delle sentenze, utile non solo per gli “addetti ai lavori”, ma per chiunque vuole consultare i provvedimenti emessi da questo Massimo Consesso, ad oggi, non può farlo, salvo che voglia pagare all’anno 1342,79 euro, ove ci si voglia abbonare al sistema CED della Cassazione (fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/informativaiweb/categorie_di_appartenenza.htm).