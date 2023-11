La Cassazione sulla condotta del reato di produzione di materiale pedopornografico

1. I fatti



La Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’imputato, ne ha confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di produzione di materiale pedopornografico e di tentata produzione del medesimo materiale e ne ha rideterminato la pena riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla scorta delle conformi conclusioni rese dal perito nominato in secondo grado.

Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo (per quello che in questa trattazione rileva) motivi attinenti la condotta.

Nello specifico, con il primo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione per non essere stata effettuata alcuna rilettura dei fatti alla luce della parziale incapacità di intendere e di volere riconosciuta in sede di rinnovazione istruttoria.

Con il secondo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto il reato consumato di cui all’art. 600 ter cod. pen. in relazione a due sole fotografie che, per un verso, non avevano natura pedopornografica e, per altro verso, non erano state prodotte su induzione dell’imputato, avendole questi tratte dal profilo Instagram ove la minore le aveva pubblicate, come dalla stessa dichiarato nella sua deposizione.

Con riguardo al delitto tentato, si lamenta che la contestata minaccia di rendere pubbliche le foto in possesso dell’imputato qualora la minore non ne avesse prodotte altre per mandargliele era in realtà priva di qualsiasi carattere intimidatorio, posto che, appunto, si trattava di foto della ragazzina già pubblicate sul suo profilo social, mentre la dichiarazione circa la minaccia di rendere pubblica una chat intercorsa tra i due, inizialmente, resa dalla persona offesa, era stata da questa successivamente ritrattata avendo ella ammesso che mai vi era tra loro stata una chat.

Si lamenta anche che sussisteva ignoranza inevitabile della minore età della ragazza in capo all’imputato.

Inoltre, si deduceva vizio di motivazione per non essere stata la condotta derubricata nel delitto previsto dall’art. 600 quater cod. pen., potendosi, al più, contestare all’imputato l’ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico, posto che, come in precedenza argomentato, la minore non gli aveva mai trasmesso sue fotografie, essendo stati accertati soltanto contatti a mezzo SMS.

Con gli ultimi motivi di ricorso si lamentava violazione della legge penale, rispettivamente, per il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche e per essere stata erroneamente applicata la diminuente ex art. 89 cod. pen. sulla pena base stabilita per il più grave reato, piuttosto che sulla pena risultante sull’aumento praticato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2).



