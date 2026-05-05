Cassa Forense rinnova per il 2026 il proprio sistema di welfare familiare con una serie articolata di bandi pubblicati il 29 aprile. Le misure coprono tutte le principali esigenze degli iscritti: dalla nascita dei figli al sostegno allo studio, fino alle spese educative e alla gestione dei carichi familiari.

Non si tratta di interventi isolati, ma di un vero e proprio percorso di accompagnamento della famiglia nel tempo, con contributi che si attivano nelle diverse fasi della vita. Accanto agli importi, però, ciò che fa la differenza per gli iscritti sono le scadenze e le modalità di accesso, tutte concentrate sulla procedura telematica della Cassa.

Scarica tutti i bandi in PDF bando-n-15-2026-borse-figli-universitari.pdf 96 KB bando-n-18-2026-centri-estivi.pdf 68 KB bando-n-17-2026-famiglie-numerose.pdf 83 KB bando-n-13-2026-figli-nati-adottati-affidati.pdf 95 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Genitorialità e nuovi figli: contributi diretti fino a 2.000 euro

Il primo livello di intervento riguarda la nascita o l’ingresso di un figlio nel nucleo familiare. Il bando dedicato riconosce un contributo economico per i figli nati, adottati o affidati nel 2025.

Il sostegno è pari a 2.000 euro per ciascun figlio , erogato in unica soluzione e con finalità assistenziale. Si tratta di una misura pensata per coprire le prime spese legate alla genitorialità.



Dal punto di vista operativo:

Domande: dal 4 maggio al 15 luglio 2026

Presentazione: esclusivamente online sul sito www.cassaforense.it

L’accesso è subordinato, tra l’altro, alla regolarità contributiva e alla presentazione dell’ISEE.

2. Famiglie numerose: un sostegno strutturale al reddito

Più incisivo è il bando dedicato alle famiglie numerose, che interviene in modo diretto sui nuclei con almeno tre figli.



Il contributo cresce in base alla composizione familiare:

2.000 euro con tre figli

3.000 euro con più di tre figli

La misura si inserisce in una logica redistributiva, basata su graduatoria ISEE, e rappresenta un sostegno concreto ai costi strutturali della famiglia.



Sul piano pratico:

Domande: dal 16 luglio al 30 settembre 2026

Modalità: invio telematico tramite area riservata Cassa Forense

3. Università e merito: borse di studio per i figli degli iscritti

Il welfare familiare si estende anche al percorso formativo dei figli, con il bando per borse di studio universitarie.

La misura mette a disposizione un contributo di 2.000 euro per studente , destinato a chi dimostra elevati requisiti di merito (media e numero di esami) e un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Qui emerge chiaramente il doppio binario adottato dalla Cassa: merito + condizione economica.



Per partecipare:

Domande: dal 10 giugno al 30 novembre 2026

Invio: solo tramite procedura online sul sito istituzionale

4. Centri estivi: sostegno concreto alla conciliazione lavoro-famiglia

Tra le misure più operative per la vita quotidiana rientra il bando per il rimborso delle spese dei centri estivi.

Il contributo copre il 50% delle spese sostenute, con un minimo di 150 euro e un massimo di 1.000 euro per figlio. Riguarda figli tra i 3 e i 14 anni e include anche attività sportive e viaggi studio.

Si tratta di uno degli strumenti più utili per la conciliazione tra attività professionale e cura dei figli.



Aspetti operativi:

Domande: dal 1° ottobre al 30 ottobre 2026

Modalità: domanda online tramite il sito della Cassa

5. Come presentare domanda: procedura unica per tutti i bandi

Un elemento comune a tutte le misure è la modalità di accesso.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso l’area riservata del sito www.cassaforense.it.

Non sono ammesse modalità alternative e, in tutti i casi, è necessario allegare la documentazione richiesta (ISEE, certificazioni, fatture), esclusivamente in formato telematico.

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