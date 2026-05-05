Cassa Forense rinnova per il 2026 il proprio sistema di welfare familiare con una serie articolata di bandi pubblicati il 29 aprile. Le misure coprono tutte le principali esigenze degli iscritti: dalla nascita dei figli al sostegno allo studio, fino alle spese educative e alla gestione dei carichi familiari.
Non si tratta di interventi isolati, ma di un vero e proprio percorso di accompagnamento della famiglia nel tempo, con contributi che si attivano nelle diverse fasi della vita. Accanto agli importi, però, ciò che fa la differenza per gli iscritti sono le scadenze e le modalità di accesso, tutte concentrate sulla procedura telematica della Cassa.
Indice
- 1. Genitorialità e nuovi figli: contributi diretti fino a 2.000 euro
- 2. Famiglie numerose: un sostegno strutturale al reddito
- 3. Università e merito: borse di studio per i figli degli iscritti
- 4. Centri estivi: sostegno concreto alla conciliazione lavoro-famiglia
- 5. Come presentare domanda: procedura unica per tutti i bandi
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1. Genitorialità e nuovi figli: contributi diretti fino a 2.000 euro
Il primo livello di intervento riguarda la nascita o l’ingresso di un figlio nel nucleo familiare. Il bando dedicato riconosce un contributo economico per i figli nati, adottati o affidati nel 2025.
Il sostegno è pari a 2.000 euro per ciascun figlio , erogato in unica soluzione e con finalità assistenziale. Si tratta di una misura pensata per coprire le prime spese legate alla genitorialità.
Dal punto di vista operativo:
Domande: dal 4 maggio al 15 luglio 2026
Presentazione: esclusivamente online sul sito www.cassaforense.it
L’accesso è subordinato, tra l’altro, alla regolarità contributiva e alla presentazione dell’ISEE.
2. Famiglie numerose: un sostegno strutturale al reddito
Più incisivo è il bando dedicato alle famiglie numerose, che interviene in modo diretto sui nuclei con almeno tre figli.
Il contributo cresce in base alla composizione familiare:
2.000 euro con tre figli
3.000 euro con più di tre figli
La misura si inserisce in una logica redistributiva, basata su graduatoria ISEE, e rappresenta un sostegno concreto ai costi strutturali della famiglia.
Sul piano pratico:
Domande: dal 16 luglio al 30 settembre 2026
Modalità: invio telematico tramite area riservata Cassa Forense
3. Università e merito: borse di studio per i figli degli iscritti
Il welfare familiare si estende anche al percorso formativo dei figli, con il bando per borse di studio universitarie.
La misura mette a disposizione un contributo di 2.000 euro per studente , destinato a chi dimostra elevati requisiti di merito (media e numero di esami) e un ISEE non superiore a 30.000 euro.
Qui emerge chiaramente il doppio binario adottato dalla Cassa: merito + condizione economica.
Per partecipare:
Domande: dal 10 giugno al 30 novembre 2026
Invio: solo tramite procedura online sul sito istituzionale
4. Centri estivi: sostegno concreto alla conciliazione lavoro-famiglia
Tra le misure più operative per la vita quotidiana rientra il bando per il rimborso delle spese dei centri estivi.
Il contributo copre il 50% delle spese sostenute, con un minimo di 150 euro e un massimo di 1.000 euro per figlio. Riguarda figli tra i 3 e i 14 anni e include anche attività sportive e viaggi studio.
Si tratta di uno degli strumenti più utili per la conciliazione tra attività professionale e cura dei figli.
Aspetti operativi:
Domande: dal 1° ottobre al 30 ottobre 2026
Modalità: domanda online tramite il sito della Cassa
5. Come presentare domanda: procedura unica per tutti i bandi
Un elemento comune a tutte le misure è la modalità di accesso.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso l’area riservata del sito www.cassaforense.it.
Non sono ammesse modalità alternative e, in tutti i casi, è necessario allegare la documentazione richiesta (ISEE, certificazioni, fatture), esclusivamente in formato telematico.
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