La Carta dei diritti della bambina: l’influenza nel sistema giuridico

2. Il diritto all’informazione in materia di salute



Un altro articolo della Carta che offre più spunti di riflessione è l’art. 6 secondo cui ogni bambina ha diritto “di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile”.

A proposito della sfera sessuale lo psicologo e psicoterapeuta Fulvio Scaparro scrive: “Un soggetto prepubere non è in grado di compiere scelte libere e consapevoli in campo sessuale. Al momento della nascita, il bambino, del tutto dipendente dall’adulto, è affidato alla responsabilità di chi di lui cura. Crescendo, acquista più autonomia e indipendenza e, dunque, spazi maggiori di responsabilità. È sempre più in grado di operare scelte consapevoli, ma la capacità di compiere decisioni nella sfera sessuale è tra le ultime a essere raggiunta. Essa presuppone non soltanto una maturità fisiologica, ma anche quella psicologica, che consente di muoversi, senza perdersi, nel gioco più o meno sottile della seduzione, spesso scambiata per normale manifestazione di affetto”. “Sesso”, etimologicamente da “tagliare, separare”, è “ciò che distingue l’uomo dalla donna”. Per poter separare, distinguere occorre conoscere e conoscersi, per questo nell’art. 6 si enuncia “il diritto di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile”, diritto che, conseguentemente, è anche il diritto di ogni bambino.

Su quest’aspetto lo psicologo e psicoterapeuta Fabrizio Fantoni precisa: “Manca la testimonianza del presupposto di ogni incontro tra le persone, che è la considerazione di ciascuno come persona e non come cosa. Da qui nasce il rispetto dell’altro, del suo corpo come dei suoi sentimenti. Solo su queste basi si può parlare non solo di amore, ma anche di sessualità. E di stati emotivi terribili come la vergogna e la violenza subita o compiuta, che sono così difficili da pensare e quindi da dire. Fa riflettere come i gesti sessuali siano così spesso accomunati alla parola “violenza”. Come se il desiderio sessuale di alcuni venisse rafforzato dalla sofferenza di chi, nella grande maggioranza dei casi donna, subisce questi gesti, dalla sua ribellione, dal suo pianto e dal suo dolore. Imporsi con la forza fisica o con la forza del gruppo è un atto talmente vile che la vergogna dovrebbe appartenere a chi compie questi gesti. E invece colpisce le vittime e le spinge a sottomettersi ulteriormente”.

Incisivo quello che afferma la storica e saggista Lucetta Scaraffia: “Ma la cosa più terribile è che le donne che affittano l’utero, attraverso la firma di un contratto, non solo devono rifiutare già da prima qualsiasi diritto sul bambino che porteranno in grembo, ma sono anche costrette ad abortire se i committenti cambiano idea o se il feto risulta «danneggiato». Per fortuna, almeno una parte delle femministe si è resa conto che si tratta di un nuovo e terribile sfruttamento del corpo femminile, una nuova schiavitù, e ha condannato questo commercio. Ma c’è ancora chi pensa sia legittimo, almeno nel caso in cui avvenga in modo volontario, senza passaggio di denaro. Come se tutto ciò che si trasmette, dal punto di vista biologico e psicologico, tra una donna e il feto che cresce nel suo grembo, non conti niente, che la donna sia un mero contenitore. Non si tratta quindi solo di una gravissima forma di sfruttamento, ma di una pericolosa negazione del valore della maternità e quindi, ancora una volta, della donna”. Riprodursi è “prodursi di nuovo”, quindi qualcosa che viene da sé ed è di sé, non è un semplice fatto, ma è un’esperienza, anzi una relazione che coinvolge l’intera persona e in tal senso occorre educare.

Ancora la storica Scaraffia: “Come si insegna la prevenzione nei confronti delle malattie, delle infezioni, a cominciare dalla semplice ma essenziale prescrizione di lavarsi le mani quando si rientra a casa, così bisogna insegnare a evitare le situazioni critiche, i momenti pericolosi. Ma, chissà perché, di fronte al pericolo di violenza contro le donne questa elementare regola di buon senso non vale più: dietro alla condanna di chi invita le donne a prevenire l’aggressione evitando di uscire sole di notte, magari non tanto in grado di difendersi né di ragionare perché in preda ai fumi dell’alcool o, peggio, di accettare passaggi o comunque proposte da parte di sconosciuti, si vuole sempre vedere un retrogrado antifemminista. Un nemico della libertà delle donne, del loro diritto di comportarsi come gli uomini”. Bisogna educare ad essere donne, “signore, padrone della vita”, e non tanto ad essere femmine: questa la vera femminilità. Come hanno sempre fatto e fanno, contro ogni difficoltà, le donne africane: “Si dimostrano affidabili, responsabili e coraggiose, capaci di abbracciare con entusiasmo il cambiamento, se necessario a garantire il futuro dei figli. È la forza generativa del femminile, che non delude mai” (la giornalista Sabina Fadel). Anche le donne occidentali si devono riappropriare del “bello” (nella cui etimologia c’è un’origine dal concetto di “bene”) dell’essenza femminile sin dall’infanzia.

La sessuologa belga Thérèse Hargot spiega: “[…] la liberazione sessuale, slogan assodato e ripetuto a partire dagli anni Sessanta, è stata tutto tranne che una liberazione. Anzi, essa è divenuta il nuovo tabù intoccabile del nostro tempo, con ricadute pesanti per chi, come l’adolescente, si confronta con le problematiche affettive e sessuali. In questa mentalità, la donna si trova «plasmata» secondo gli standard maschili (anch’essi del tutto discutibili), che identificano la realizzazione con il successo professionale. Da più di cinquant’anni siamo impregnati di un femminismo di fatto materialista perfettamente accordato alla società individualista e consumista che è la nostra. Una bella alleanza, inattesa ma tenace! Da qui il sacrificio di aspetti essenziali della donna, come la maternità, ridotta a un ostacolo o a un affare privato, da portare (eventualmente) avanti in totale solitudine” (in “Una gioventù sessualmente liberata (o quasi)”, 2017). La femminilità non è non deve essere un’arma a doppio taglio, ma è e deve essere fonte di vita e amore, genialità di emozioni e originalità di soluzioni.

La sessuologa Hargot chiosa: “Il «diritto di disporre del proprio corpo» ha fatto del bambino una proprietà della donna […]. Le donne sono isolate, il legame sociale è spezzato. Tale mentalità ha eroso anche l’identità maschile: il padre risulta essere il grande assente o è del tutto marginale”. Bisogna comprendere e far comprendere che la maternità non è solo un’esperienza personale ma interpersonale, se non sociale.



