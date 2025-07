Bando entro luglio per 3954 Funzionari Giuridico-Tributari: in arrivo il nuovo concorso Agenzia delle Entrate

È atteso entro fine luglio 2025 il nuovo bando di concorso per l’assunzione di 3954 Funzionari Giuridico-Tributari presso l’Agenzia delle Entrate. L’annuncio arriva in scia alla presentazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, con cui l’Amministrazione finanziaria pianifica un massiccio piano di reclutamento da oltre 5.000 unità totali per i prossimi anni. Dopo i concorsi banditi nel 2023 e 2024 per profili simili, il nuovo bando rappresenta una delle occasioni più rilevanti per giuristi e laureati in discipline economiche interessati a una carriera stabile e qualificata nella pubblica amministrazione. Per informazioni sul concorso già bandito per 2700 posti, leggi l’articolo dedicato.

1. Origine della procedura: risposte parlamentari e PIAO 2025–2027

La necessità di indire un nuovo concorso per funzionari tributari nasce da un’interrogazione parlamentare (n. 5-03554) che ha sollevato il tema del fabbisogno di personale all’interno dell’Agenzia, in particolare a fronte delle cessazioni avvenute negli ultimi anni. In risposta, l’Amministrazione ha confermato il ricorso a nuove selezioni per coprire i vuoti d’organico, preferendo la pubblicazione di bandi regolari allo scorrimento delle precedenti graduatorie.

Infatti, l’ultimo maxi-concorso per funzionari giuridico-tributari, bandito nel 2023 per 3970 posti, aveva già visto un ampliamento fino a 4271 unità, con successivo scorrimento di 1.745 idonei. Tuttavia, il residuo di oltre 4500 candidati ancora in graduatoria riguarda le ultime posizioni, e l’Agenzia ritiene prioritario garantire una selezione annuale che consenta ai nuovi laureati di accedere alle procedure con pari opportunità.

2. Requisiti e struttura del concorso: come sarà il nuovo bando

Sebbene il bando per i 3954 posti non sia ancora stato pubblicato, la sua struttura è prevedibilmente simile a quella del concorso già avviato per 2700 funzionari giuridico-tributari, la cui pubblicazione è avvenuta lo scorso 12 luglio 2025. In base a quest’ultimo bando, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77);

Laurea specialistica corrispondente (22/S, 64/S, 84/S);

Diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito secondo il previgente ordinamento. È inoltre necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o equiparata, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di condanne penali o cause di esclusione.

La procedura selettiva dovrebbe consistere in un’unica prova scritta a risposta multipla, articolata su materie giuridiche, economiche e interdisciplinari, con valutazione in trentesimi e soglia minima di superamento fissata a 21/30. I quesiti dovrebbero riguardare: Diritto tributario e teoria dell’imposta;

Diritto civile, commerciale e amministrativo;

Contabilità aziendale;

Diritto penale (con particolare attenzione ai reati contro la PA e reati tributari);

Elementi di diritto dell’Unione Europea e diritto della crisi d’impresa;

Lingua inglese e informatica. Il concorso sarà gestito tramite il portale inPA, con candidatura telematica, identificazione digitale obbligatoria (SPID, CIE, CNS) e versamento di un contributo di 10 euro.

3. Preparazione al concorso e materiali consigliati

In attesa della pubblicazione del bando, i candidati possono già iniziare la preparazione grazie al volume “Concorso 2025 Agenzia delle Entrate. Funzionari giuridico tributari. Manuale completo per tutte le prove”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, edito da Maggioli, che offre: Lezioni teoriche su tutte le materie;

Quiz aggiornati con simulatore digitale;

Moduli di inglese e informatica;

Tutor digitale per esercitazioni guidate. Questo strumento rappresenta un supporto completo per affrontare in modo mirato le domande della prova unica e per orientarsi anche nella scelta della sede territoriale.

4. Assegnazioni territoriali e funzioni del profilo

Il profilo di funzionario giuridico-tributario è cruciale per il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti si occupano di assistenza ai contribuenti, accertamento e riscossione dei tributi, elaborazione di modulistica, attività istruttorie e contenzioso tributario. Sono inoltre previsti incarichi specifici di supporto operativo in collaborazione con la Guardia di Finanza, soprattutto nelle sedi ad alta intensità fiscale.

Sulla base del bando precedente per 2700 posti, è probabile che anche il nuovo concorso preveda una distribuzione regionale dettagliata, con possibilità per i candidati di indicare una sola sede di preferenza, vincolante in caso di assunzione.

Il trattamento economico, riferito all’area dei Funzionari (ex Area III), si articola in: Stipendio base annuo : € 25.363,13;

: € 25.363,13; Indennità di amministrazione : € 468,61 mensili;

: € 468,61 mensili; Tredicesima mensilità e voci accessorie (es. indennità di sede);

e (es. indennità di sede); Periodo di prova: 4 mesi.

