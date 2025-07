Concorso Agenzia Entrate 2025: bando per 2700 funzionari giuridico-tributari

Con la pubblicazione del bando il 12 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una delle più importanti procedure concorsuali dell’anno per l’assunzione di 2700 funzionari giuridico-tributari a tempo indeterminato. La selezione si colloca nell’ambito del potenziamento dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), e costituisce un’occasione rilevante per i laureati in discipline giuridiche ed economiche. Vediamo insieme tutte le informazioni per iscriversi e per prepararsi, con il manuale consigliato “Concorso 2025 Agenzia delle Entrate. Funzionari giuridico tributari. Manuale completo per tutte le prove”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 2700 Funzionari Giuridico Tributari – Manuale completo per prova scritta unica Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il profilo da Funzionari giuridico-tributari.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero: – Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;- Diritto civile e commerciale; – Diritto amministrativo; – Contabilità aziendale; – Elementi di diritto penale (con riferimento ai reati contro la P.A.).Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz,- simulatore di quiz ufficiali da precedenti concorsi. Luigi Tramontano, Nicola Napolitano | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

Scarica il bando Bando-Agenzia-delle-entrate-2700-TRIB.pdf 370 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Requisiti e titoli di accesso

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di una laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S) o Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), oppure del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito secondo il previgente ordinamento. Sono inoltre richiesti i consueti requisiti generali di accesso al pubblico impiego (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di cause di esclusione).

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23:59 dell’11 agosto 2025, esclusivamente per via telematica tramite il portale inPA, previa autenticazione con identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS). È previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro, che verrà rimborsato a coloro che si presenteranno effettivamente alla prova scritta.

2. Preparazione al concorso: materie giuridiche ed economiche

Per affrontare con successo la prova unica, è disponibile il “Concorso 2025 Agenzia delle Entrate. Funzionari giuridico tributari. Manuale completo per tutte le prove”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, edito da Maggioli (autori Luigi Tramontano e Nicola Napolitano). Il volume fornisce una trattazione sistematica e aggiornata delle materie concorsuali, affiancata da contenuti digitali integrativi: quiz di inglese e informatica, tutor digitale, simulatore quiz ufficiali e materiali per il ripasso.

Il testo rappresenta uno strumento fondamentale per i giuristi che intendano coniugare una solida preparazione teorica a un efficace allenamento pratico.

Per ricevere materiali gratuiti, quiz e informazioni sul concorso, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato

FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 2700 Funzionari Giuridico Tributari – Manuale completo per prova scritta unica Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il profilo da Funzionari giuridico-tributari.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero: – Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;- Diritto civile e commerciale; – Diritto amministrativo; – Contabilità aziendale; – Elementi di diritto penale (con riferimento ai reati contro la P.A.).Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz,- simulatore di quiz ufficiali da precedenti concorsi. Luigi Tramontano, Nicola Napolitano | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

3. La prova scritta: struttura e contenuti

La procedura concorsuale è semplificata e prevede un’unica prova scritta a risposta multipla, valutata in trentesimi, con soglia di superamento fissata a 21/30. I candidati saranno chiamati a dimostrare competenze in un ampio spettro di materie giuridiche ed economiche: Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Diritto dell’Unione Europea;

Diritto fallimentare e della crisi d’impresa;

Contabilità aziendale;

Elementi di diritto penale, con particolare attenzione ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. Inoltre, la prova comprenderà domande di lingua inglese e informatica, a riprova dell’approccio sempre più interdisciplinare richiesto ai profili giuridici del Fisco.

Il calendario delle prove sarà reso noto il 9 settembre 2025 tramite il portale inPA e il sito dell’Agenzia delle Entrate.

4. Sede e articolazione territoriale dei posti

La distribuzione dei 2700 posti interessa tutte le regioni italiane, con un’evidente concentrazione nelle aree a maggiore densità operativa dell’Agenzia: 555 in Lombardia, 463 tra Lazio e strutture centrali, 222 in Campania, 165 rispettivamente in Puglia e Sicilia. Sono inoltre previste posizioni specifiche per le attività di contrasto agli illeciti a Napoli, Milano, Bari e Palermo.

Ogni candidato potrà indicare una sola regione di preferenza, cui sarà vincolata l’assegnazione in caso di assunzione. Ciò impone una valutazione strategica dell’opzione territoriale, in funzione delle proprie radici o aspettative di carriera.

5. Funzioni, compiti e trattamento economico del funzionario giuridico-tributario

Il funzionario giuridico-tributario rappresenta una figura chiave nell’ambito dell’amministrazione finanziaria: alle competenze giuridiche si affiancano capacità analitiche, informatiche e di gestione dei processi fiscali. Le attività spaziano dalla riscossione spontanea all’elaborazione della modulistica, dai rimborsi ai controlli sostanziali e investigativi, fino all’istruttoria degli accertamenti con adesione, al contenzioso tributario e alla cooperazione con la Guardia di Finanza.

Il trattamento economico previsto per l’Area dei Funzionari (differenziale D0) include: Stipendio annuo base: € 25.363,13;

Indennità di amministrazione: € 468,61 mensili;

13ª mensilità;

Ulteriori voci accessorie variabili per sede e incarichi. È previsto un periodo di prova di 4 mesi.

6. Vuoi ricevere aggiornamenti costanti e materiali gratuiti?

Se ti interessano i concorsi pubblici, iscriviti gratuitamente al canale Telegram dedicato. Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!