Banca sanzionata per mancata risposta all’esercizio dei diritti privacy del cliente

1. I fatti

Un signore presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali lamentando che la banca presso cui il figlio minorenne aveva un conto corrente, non gli aveva dato riscontro all’istanza di accesso ai dati personali del figlio che egli aveva avanzato in qualità di esercente la potestà genitoriale.

Il Garante invitava quindi la banca a fornire informazioni in merito alla vicenda, la quale spiegava le ragioni del ritardo e forniva al reclamante i dati richiesti. Tuttavia, il Garante non soddisfatto dei chiarimenti, apriva l’istruttoria nei confronti dell’istituto bancario, autorizzandolo a depositare memorie difensive.

La banca riferiva che il mancato tempestivo riscontro era dipeso da un errore operativo nella gestione della richiesta. Infatti, il reclamante aveva inviato la richiesta alla casella PEC istituzionale della banca e chi presidiava la casella aveva provveduto ad inviare la richiesta alla filiale di competenza, la quale ultima non aveva dato alcun riscontro né aveva provveduto a inoltrare la richiesta all’ufficio dedicato alla verifica della compliance privacy della banca. A tal proposito, la banca affermava di aver previsto che la gestione delle richieste di esercizio dei diritti privacy venisse effettuato da un apposito ufficio con personale formato specificatamente, in modo da evitare gestioni parziali delle richieste o una lettura errata delle stesse. Pertanto, al fine di semplificare le modalità di trasmissione delle richieste da parte degli interessati e ridurne i tempi di gestione, la Banca aveva messo a disposizione molteplici canali per la presentazione delle richieste di esercizio dei diritti, fra cui due specifici indirizzi email direttamente presidiati dall’ufficio apposito, che erano riportati nella sezione Privacy del sito internet della banca e nell’informativa alla clientela sul trattamento dei dati personali nella parte relativa all’esercizio di un diritto.

Tuttavia, nel caso si specie, l’interessato aveva inviato la richiesta alla PEC istituzionale della banca, che, riferiva quest’ultima, è destinataria di circa 2.500 / 2.700 comunicazioni ogni giorno, dai contenuti più vari e quindi di potenziale competenza dei più svariati uffici e/o filiali della banca.

La banca concludeva, quindi, affermando che l’errore della filiale, che ha causato il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, sarebbe stato evitato nel caso in cui quest’ultimo avesse inviato detta richiesta agli indirizzi appositamente previsti dalla banca per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti privacy da parte degli interessati.

Infine, la banca faceva presente che, per “risarcire” il reclamante per il ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a fronte di una successiva richiesta del medesimo di avere gli estratti conto del conto corrente intestato al figlio minore, la banca aveva fornito detti documenti immediatamente e senza applicare le spese normativamente previste.

2. Banca e diritti privacy dei clienti: la valutazione del Garante

Preliminarmente il Garante ha ricordato che il Regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR) stabilisce che il titolare del trattamento deve adottare delle misure appropriate per fornire all’interessato tutte le comunicazioni previste in caso di esercizio dei diritti previsti dal medesimo GDPR e che il titolare deve agevolare l’interessato nell’esercizio di detti diritti. Per quanto riguarda la tempistica entro cui il titolare deve dare riscontro alla richiesta dell’interessato, in cui esercita uno dei diritti previsti dal GDPR, il Garante ha ricordato che questa deve avvenire senza giustificato ritardo e al più tardi entro un mese da quando il titolare ha ricevuto la richiesta. Inoltre, tale termine può essere prorogato di due mesi dal titolare, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (informando l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo). Nel caso in cui il titolare non ottemperi alla richiesta dell’interessato, entro i termini previsti, deve informare quest’ultimo del ritardo e, entro un mese dalla richiesta, dei motivi per cui non ha ottemperato, nonché del fatto che quest’ultimo può proporre un reclamo all’autorità di controllo o un ricorso giurisdizionale.

Nel caso di specie, la banca non ha fornito un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso ai dati personali formulata dal reclamante e non ha neanche provveduto a comunicargli i motivi del mancato riscontro, né della possibilità di proporre reclamo al Garante o ricorso al tribunale. La banca ha fornito il riscontro alla richiesta solo a seguito del reclamo dell’interessato.

Pertanto, il Garante ha ritenuto che vi sia stata una violazione della normativa in materia di esercizio dei diritti dell’interessato e che le giustificazioni fornite dalla banca non siano sufficienti per ritenere superata la violazione. Infatti, sugli interessati non grava l’obbligo di adottare alcun formato specifico per presentare le istanze di esercizio del diritto di accesso e in generale non è previsto alcun requisito circa il formato della richiesta di accesso. Pertanto, l’interessato non può essere tenuto a scegliere uno specifico canale di comunicazione per formulare le proprie richieste, ma è sufficiente entrare in contatto con il titolare del trattamento per formulare la sua richiesta.