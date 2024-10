Azioni societarie – Scheda di Diritto

4. Emissione e trasferimento delle azioni



L’emissione delle azioni avviene in fase di costituzione della società o in caso di aumento di capitale. Le azioni possono essere emesse a un valore nominale, ma anche senza valore nominale, indicando semplicemente il numero di azioni in rapporto al capitale sociale.

Il trasferimento delle azioni può avvenire liberamente, salvo limitazioni statutarie o di legge. Gli azionisti possono vendere, cedere o donare le proprie azioni, che rappresentano titoli di credito. Le azioni quotate in borsa, inoltre, possono essere negoziate sui mercati regolamentati, garantendo agli azionisti una maggiore liquidità.