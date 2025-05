Autoliquidazione compensi amministratore giudiziario

Amministratore giudiziario in condominio: non può autoliquidarsi il compenso. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

riferimenti normativi: art. 1129 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza del 05/05/2021, n. 11717

1. La vicenda: l’autoliquidazione dell’amministratore

Un amministratore è stato nominato dal Tribunale di Milano il 22 marzo 2021, ma solo poche settimane dopo, l’8 maggio 2021, l’assemblea condominiale ha deciso di revocarlo e di affidare la gestione a un nuovo professionista. Poco prima della revoca, il precedente amministratore ha emesso una fattura di oltre 56.000 euro, comprendente il compenso per il periodo dal 22 marzo 2021 al 21 marzo 2023 (importo relativo a due esercizi nonostante fosse stato revocato dopo 48 giorni dalla assunzione dell’incarico), la partecipazione a un’assemblea straordinaria e il rimborso di spese sostenute durante l’incarico. L’amministratore revocato ha disposto, senza l’approvazione dell’assemblea, il pagamento del proprio compenso tramite assegno tratto su conto corrente condominiale. Il condominio si è rivolto al Tribunale per ottenere la restituzione dell’importo indebitamente introitato dall’ex amministratore, sostenendo che l’amministratore giudiziario non può essere equiparato a un amministratore nominato dall’assemblea. In ogni caso l’attore ha notato che il compenso richiesto non era stato approvato dall’assemblea e risultava arbitrario. Il nuovo amministratore ha dovuto presentare denuncia-querela per verificare la possibile rilevanza penale dei fatti.

Il convenuto sosteneva di aver diritto all’intero compenso in quanto era stato revocato ex articolo 1125 c.c. anticipatamente senza giusta causa. Perciò, invocava l’equiparazione tra amministratore giudiziale e fiduciario. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

2. La questione

L’amministratore di condominio nominato dal tribunale è equiparabile a quello di elezione assembleare?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Come ha rilevato il giudicante, l’assemblea condominiale non ha specificamente approvato il preventivo del convenuto in quanto risulta che nella riunione assembleare tenutasi il giorno 8 maggio 2021, i condomini presenti abbiano solo nominato un altro amministratore. Il Tribunale ha notato che l’amministratore giudiziale è investito di un mandato limitato a sopperire l’incapacità dell’assemblea di provvedere alla nomina e decade quando la stessa venga meno. Per quanto sopra, a parere del giudice milanese, non si applicano automaticamente tutte le norme sul mandato, compreso l’articolo 1725 c.c., che disciplina la revoca del mandato oneroso. In ogni caso il Tribunale ha notato che il professionista in questione non può considerarsi automaticamente titolato ad esigere il compenso per un intero anno (o periodo predeterminato), né può autonomamente liquidarlo senza vaglio assembleare. In assenza di un preventivo approvato dall’assemblea, il giudice ha fissato il compenso tenendo conto della complessità dell’incarico, del tempo impiegato e delle spese documentate. Il Tribunale ha considerato non valida la richiesta di pagamento per un periodo biennale, poiché non corrispondeva ai giorni effettivi di attività (48 giorni).



