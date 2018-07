Oneri concessori, interruzione dei termini di prescrizione

Atto interruttivo della prescrizione in tema di oneri concessori

Consiglio di Stato - IV sez. - sentenza n. 4123 del 5-07-2018

La costituzione in mora, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, al di là di formule solenni, l’esplicita indicazione del debitore, della pretesa e la manifestazione della volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto c.d. intimazione (cfr. Cass. civ., sez.VI, ordinanza 4 luglio 2017, n. 16465). Tale profilo è ulteriormente rilevante in tema di pagamento degli oneri concessori intimato con una nota recettizia (regolarmente ricevuta) in cui si precisa che “è necessario che la S.V proceda al pagamento dell’importo relativo al contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 10/77.

