Ricorsi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) -Scheda di Diritto

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è l’organo della giustizia amministrativa italiana competente per la risoluzione delle controversie tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Il ricorso al TAR è un mezzo di tutela giurisdizionale che consente di impugnare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi. Ecco una scheda sintetica che riassume gli aspetti principali dei ricorsi al TAR.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto impugnato. In caso di silenzio amministrativo, il termine decorre dal momento in cui l’atto avrebbe dovuto essere emanato.

4. Procedura di ricorso



Presentazione del ricorso: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del TAR competente per territorio.

Notifica: Il ricorrente deve notificare il ricorso all’ente che ha emanato l’atto e agli eventuali controinteressati.

Costituzione in giudizio: L’amministrazione resistente deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.