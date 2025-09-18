Attenuanti generiche: diritto automatico in assenza di elementi negativi?

L’applicazione di attenuanti generiche costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 62 e 62-bis cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 62 e 62-bis cod. pen.
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato gli accusati per il reato di rapina pluriaggravata.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione gli imputati i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge in relazione agli artt. 62 e 62-bis cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario annotato del processo penale 2025
Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025
89.30 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola» (in tal senso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’applicazione di attenuanti generiche costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’applicazione delle attenuanti generiche non è automatica in assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi, la cui mancanza giustifica il loro diniego.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, dolersi del mancato riconoscimento di siffatto beneficio, solo perché non siano emersi elementi negativi ostativi, in quanto tali, al riconoscimento di siffatte attenuanti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento