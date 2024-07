Attenuante danno di speciale tenuità in ricettazione di assegni in bianco e documenti

La Corte di Appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto. Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. proc. pen., tenuto conto dell’esiguo valore economico del “documento- assegno”. Per un approfondimento consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato. In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, veniva richiamato quell'orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992).

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti.

Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a tale quesito sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è possibile applicare la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di ricettazione di assegni in bianco e documenti, poiché il valore per valutare il danno non è quello indicato sul documento, ma il valore potenziale derivante dalla sua utilizzabilità, che non è quantificabile.

È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, invocare il riconoscimento di siffatto elemento accidentale ove si verifichi una situazione di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.