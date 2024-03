Favoreggiamento e concorso esterno nell’associazione mafiosa

Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, confermava un’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di una persona, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Ciò posto, l’indagato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi addotti, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo alla possibile riconducibilità della condotta oggetto di contestazione nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. di favoreggiamento personale. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini ritenevano come l’ordinanza impugnata avesse correttamente qualificato l’accusato quale concorrente esterno ai sensi dell’art. 110, 416 bis cod. pen. alla luce di quei principi di diritto secondo i quali: 1) risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali. (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell’imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza); 2) è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell’agente sia sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell’autorità e non dalla volontà di prendere parte, con “animus sodi”, all’azione criminosa (ex multis, Sez. 1 n. 48560 del 04/07/2023, che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).