Assegno Unico Universale: al via il conguaglio finale

L’INPS, tramite il messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023, ha comunicato che sono in corso i pagamenti dell’Assegno Unico Universale per il mese di maggio, inclusivi degli importi a titolo di conguaglio finale.

A livello centrale l’INPS ha avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire da quella di marzo 2022, mediante il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. A seguito di detta rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a:

4. Il recupero



Le ipotesi di recupero di importi erogati in misura superiore a quanto spettante sono più limitate e riguardano circa 378.000 famiglie, con un ammontare complessivo di recuperi pari a 15 milioni di euro. In tali ultime ipotesi, l’importo medio della somma da restituire ammonta a circa 41 euro e sarà rateizzata in più tranche, il cui importo non sarà comunque superiore al quinto del debito totale.