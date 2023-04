Assegno Unico: al via il simulatore dell’INPS

On line la nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico e Universale per i figli. Accessibile senza autenticazione, consente di calcolare l’importo dell’Assegno da incassare nel 2023. Col messaggio del 3 aprile, oltre a informare del rilascio del simulatore, l’INPS illustra le funzionalità della procedura per supportare Patronati e cittadini.

1. Il Messaggio n. 1256 del 03 aprile 2023

Notizia sul rilascio del nuovo simulatore dell’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli, nonché l’introduzione di funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande

2. Il nuovo simulatore

Sul website dell’INPS è stata rilasciata una nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico, che consente di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, sulla base delle novità introdotte dalla legge di Bilancio: sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, nonché ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati durante il 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni, è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili. Il simulatore propone all’utente una serie di quesiti in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte fornite, evitando di presentare domande non inerenti. Vengono inoltre visualizzati dei messaggi di errore se una risposta risulti incompatibile con quelle precedenti. Nella pagina finale è presente il riepilogo. L’utente può sempre modificare i dati già inseriti, sia tornare alla home page per ricominciare ex novo. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, impiegando le informazioni rese dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto. Viene precisato che la simulazione non comporta la presentazione dell’istanza.