Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Assegno di maternità 2026: importi aggiornati e nuova soglia ISEE

Assegno di maternità 2026 aggiornato: importo mensile a 413,10 euro e soglia ISEE a 20.668,26 euro in base alla variazione ISTAT FOI +1,4%.

Lorena Papini 10/02/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Con il comunicato ufficiale del 16 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.32 del 09-02-2026), l’ISTAT ha reso nota la variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferita al 2025. Questo dato, apparentemente tecnico, ha ricadute molto concrete per migliaia di famiglie: serve infatti ad aggiornare, per l’anno 2026, l’importo dell’assegno di maternità e la relativa soglia ISEE per accedervi. L’adeguamento annuale rappresenta uno strumento essenziale per mantenere il valore reale della prestazione in un contesto economico in continua evoluzione.

Scarica il testo in Gazzetta Ufficiale

assegno-maternita.pdf 3 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. L’indice ISTAT FOI e la variazione per il 2025


La variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata al netto delle esclusioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultata pari a +1,4%. Questo valore, comunicato ufficialmente dall’ISTAT, costituisce il parametro di riferimento per l’adeguamento di numerose prestazioni assistenziali e previdenziali.
Nel caso specifico dell’assegno di maternità, l’aggiornamento avviene ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. L’obiettivo è quello di garantire che l’importo dell’assegno segua, almeno in parte, l’andamento del costo della vita, evitando una perdita di potere d’acquisto per i beneficiari.

2. Il quadro normativo di riferimento


L’assegno di maternità è disciplinato dall’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che regola gli interventi a tutela e sostegno della maternità e della paternità. Si tratta di una prestazione economica concessa dai Comuni e rivolta alle madri – o ad altri soggetti aventi diritto – che non beneficiano di trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o del datore di lavoro, oppure che ne percepiscono uno di importo inferiore.
La normativa prevede che l’importo dell’assegno e la soglia ISEE vengano aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT, assicurando così un adeguamento automatico e trasparente.

3. L’importo dell’assegno di maternità per il 2026


Alla luce della variazione del +1,4%, l’assegno mensile di maternità per l’anno 2026 è stato fissato in euro 413,10, qualora spettante nella misura intera. L’importo si applica alle seguenti fattispecie: nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.
L’assegno viene corrisposto per cinque mensilità, per un valore complessivo che rappresenta un sostegno economico importante nei primi mesi successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare. Resta ferma la possibilità di una riduzione dell’importo nel caso in cui la beneficiaria percepisca già altri trattamenti di maternità di importo inferiore.

4. La nuova soglia ISEE per l’accesso alla prestazione


Oltre all’importo dell’assegno, l’adeguamento riguarda anche il requisito economico per l’accesso alla misura. Per il 2026, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato fissato in euro 20.668,26.
Questo limite rappresenta la soglia massima entro la quale il nucleo familiare deve collocarsi per poter ottenere l’assegno di maternità. L’aggiornamento della soglia ISEE è fondamentale per mantenere l’equità della prestazione, tenendo conto dell’aumento generale dei prezzi e del costo della vita.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Agevolazioni fiscali
Rottamazione quinquies: esclusi i contributi dovuti a Cassa Forense

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cd. Rottamazione quinquies, tuttavia il perimetro applica…

laura biarella 30/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Agevolazioni fiscali
Pianificazione fiscale: cosa significa davvero e quali vantaggi può offrire alle imprese

La pianificazione fiscale rappresenta uno strumento indispensabile per imprese che desiderano gestir…

Redazione 19/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Agevolazioni fiscali
Codice degli Incentivi, una nuova disciplina per il sostegno alle imprese

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il Codice degli incentivi, introdotto col d.lgs. n. 184/2025 in …

laura biarella 11/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Agevolazioni fiscali
Condono edilizio 2026: regole, limiti e guida pratica

Nuovo condono edilizio 2026: cosa prevede, chi può sanare, limiti, procedura e consigli operativi pe…

Lorena Papini 21/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;