Con il comunicato ufficiale del 16 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.32 del 09-02-2026), l’ISTAT ha reso nota la variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferita al 2025. Questo dato, apparentemente tecnico, ha ricadute molto concrete per migliaia di famiglie: serve infatti ad aggiornare, per l’anno 2026, l’importo dell’assegno di maternità e la relativa soglia ISEE per accedervi. L’adeguamento annuale rappresenta uno strumento essenziale per mantenere il valore reale della prestazione in un contesto economico in continua evoluzione.

1. L’indice ISTAT FOI e la variazione per il 2025

La variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata al netto delle esclusioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultata pari a +1,4%. Questo valore, comunicato ufficialmente dall’ISTAT, costituisce il parametro di riferimento per l’adeguamento di numerose prestazioni assistenziali e previdenziali.

Nel caso specifico dell’assegno di maternità, l’aggiornamento avviene ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. L’obiettivo è quello di garantire che l’importo dell’assegno segua, almeno in parte, l’andamento del costo della vita, evitando una perdita di potere d’acquisto per i beneficiari.

2. Il quadro normativo di riferimento

L’assegno di maternità è disciplinato dall’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che regola gli interventi a tutela e sostegno della maternità e della paternità. Si tratta di una prestazione economica concessa dai Comuni e rivolta alle madri – o ad altri soggetti aventi diritto – che non beneficiano di trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o del datore di lavoro, oppure che ne percepiscono uno di importo inferiore.

La normativa prevede che l’importo dell’assegno e la soglia ISEE vengano aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT, assicurando così un adeguamento automatico e trasparente.

3. L’importo dell’assegno di maternità per il 2026

Alla luce della variazione del +1,4%, l’assegno mensile di maternità per l’anno 2026 è stato fissato in euro 413,10, qualora spettante nella misura intera. L’importo si applica alle seguenti fattispecie: nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.

L’assegno viene corrisposto per cinque mensilità, per un valore complessivo che rappresenta un sostegno economico importante nei primi mesi successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare. Resta ferma la possibilità di una riduzione dell’importo nel caso in cui la beneficiaria percepisca già altri trattamenti di maternità di importo inferiore.

4. La nuova soglia ISEE per l’accesso alla prestazione

Oltre all’importo dell’assegno, l’adeguamento riguarda anche il requisito economico per l’accesso alla misura. Per il 2026, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato fissato in euro 20.668,26.

Questo limite rappresenta la soglia massima entro la quale il nucleo familiare deve collocarsi per poter ottenere l’assegno di maternità. L’aggiornamento della soglia ISEE è fondamentale per mantenere l’equità della prestazione, tenendo conto dell’aumento generale dei prezzi e del costo della vita.

